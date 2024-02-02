Питання безпеки та виживання: в ЗМІ навели переконливі аргументи, чому Україна потрібна НАТО

Перемога Путіна в Україні стане для Заходу значно згубнішою, аніж загроза воювати проти Росії усім НАТО

Не тільки Україна потребує членства у Північноатлантичному Альянсі (НАТО), але й самому НАТО потрібно, щоб Україна стала повноправним членом військового блоку. Оскільки це не просто питання виживання України, але й питання забезпечення безпеки Європи від російських терористів.

Про це пише видання Foreign Affairs. У великій публікації зазначається, що через два роки після початку війни російських терористів проти України НАТО, схоже, готове повторити помилку останніх років, постійно відмовляючи Україні у вступі.

"НАТО не має повторити цю помилку у 2024 році. Відсутність чіткого плану вступу України в НАТО додало Путіну більше впевненості в тому, що він зможе перетиснути Захід і перемогти Україну у війні на виснаження. Щобільше, відсутність рішучості щодо членства в НАТО посилає невірні сигнали про впевненість Заходу в здатності України перемогти, що змушує політиків більш стримано ставитися до затвердження великих пакетів військової допомоги", – пише видання.

На думку авторів, вступ України до НАТО – це вже не символічне питання, а головна надія для країни запобігти російській агресії у довгостроковій перспективі. На цей час у розпорядженні Києва є тільки цей аргумент, щоб запобігти новим вторгненням росіян у майбутньому. Двосторонні угоди, які Україна укладає із західними країнами, допоможуть оборонятися, але не захистять від нової війни. А побоювання, що членство України у НАТО викличуть нестабільність у Європі, мають зворотний бік – Україна поза НАТО збереже загрозу Росії для Європи надовго.

Видання нагадує, що російський диктатор Володимир Путін вже давно перевів війну в Україні в статус "війни проти НАТО та Заходу". Це може не подобатися деяким західним союзникам України – але увесь світ, зокрема Китай, сприймуть перемогу Путіна в Україні, як символ глибокої поразки НАТО, що спричинить нищівні наслідки для світового лідерства США, західних країн та для всієї системи міжнародної безпеки загалом. Цього літа НАТО ще може виправити помилку і в ім'я міцного миру у Європі оголосити про початок процедури зі вступу України в НАТО.

Альянс не повинен дослухатися до противників вступу України у НАТО, які намагаються заявляти, що, мовляв, членство України погіршить ситуацію для Києва, Європи та Заходу. Вони заявляють, що російський режим нібито не становить загрози для НАТО зараз, але прийняття України наблизить Захід до війни проти РФ. Журналісти зазначають, що ці аргументи цілком та повністю помилкові.

По-перше, Україна не вступить в НАТО, поки воює з росіянами. По-друге, росіяни все одно нападуть на НАТО, питання тільки в тому, чи вдасться обламати російський нацизм та імперіалізм в Україні, оскільки "російський імперіалізм сьогодні є найбільшою загрозою для європейської безпеки". Наслідки перемоги росіян будуть для Європи значно згубнішими, аніж запрошення для України.

"НАТО не обов'язково відразу ж направляти Україні офіційне запрошення. Вона може оголосити, що починає переговори про вступ, а запрошення відправити в майбутньому, як це зробив Європейський союз щодо членства України. З точки зору готовності, Україна вже володіє найбоєздатнішою армією в Європі, яка стане активом, а не тягарем для Альянсу. Якщо на майбутньому саміті НАТО не будуть прийняті конкретні заходи, що демонструють, що майбутнє України — в Альянсі, ситуація в Україні, швидше за все, продовжить погіршуватися на користь Москви, що матиме серйозні негативні наслідки для Європи та США", – резюмувало видання.

Раніше "Телеграф" повідомив, що президент Володимир Зеленський пояснив, чому НАТО не запрошує Україну стати членом Північноатлантичного Альянсу. За його словами, всі сигнали щодо "часткової участі" нічого не означають.