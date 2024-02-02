Вопросы безопасности и выживания: в СМИ привели убедительные аргументы, почему Украина нужна НАТО

Победа Путина в Украине станет для Запада значительно губительнее, чем угроза воевать против России всем НАТО

Не только Украина нуждается в членстве в Североатлантическом Альянсе (НАТО), но и самому НАТО нужно, чтобы Украина стала полноправным членом военного блока. Поскольку это не просто вопрос выживания Украины, но и обеспечения безопасности Европы от российских террористов.

Об этом пишет издание Foreign Affairs. В большой публикации говорится, что через два года после начала войны российских террористов против Украины НАТО, похоже, готово повторить ошибку последних лет, постоянно отказывая Украине во вступлении.

"НАТО не должно повторить эту ошибку в 2024 году. Отсутствие четкого плана вступления Украины в НАТО придало Путину больше уверенности в том, что он сможет пережать Запад и победить Украину в войне на истощение. Более того, отсутствие решительности в отношении членства в НАТО посылает неверные сигналы об уверенности Запада в способности Украины победить, что вынуждает политиков более сдержанно относиться к утверждению крупных пакетов военной помощи", – пишет издание.

По мнению авторов, вступление Украины в НАТО – это уже не символический вопрос, а главная надежда для страны предотвратить российскую агрессию в долгосрочной перспективе. В настоящее время в распоряжении Киева есть только этот аргумент, чтобы предотвратить новые вторжения россиян в будущем. Двусторонние соглашения, заключаемые Украиной с западными странами, помогут обороняться, но не защитят от новой войны. А опасения, что членство Украины в НАТО вызовет нестабильность в Европе, имеет обратную сторону – Украина вне НАТО сохранит угрозу России для Европы надолго.

Издание напоминает, что российский диктатор Владимир Путин уже давно перевел войну в Украине в статус "войны против НАТО и Запада". Это может не нравиться некоторым западным союзникам Украины – но весь мир, в частности Китай, воспримут победу Путина в Украине как символ глубокого поражения НАТО, что повлечет за собой сокрушительные последствия для мирового лидерства США, западных стран и для всей системы международной безопасности в целом. Этим летом Альянс еще может исправить ошибку и во имя крепкого мира в Европе объявить о начале процедуры вступления Украины в НАТО.

Также Альянс не должен прислушиваться к противникам вступления Украины в НАТО, которые пытаются заявлять, что, мол, членство Украины усугубит ситуацию для Киева, Европы и Запада. Они заявляют, что российский режим якобы не представляет угрозы для НАТО сейчас, но принятие Украины приблизит Запад к войне против РФ. Журналисты отмечают, что эти аргументы полностью и полностью ошибочны.

Во-первых, Украина не вступит в НАТО, пока сражается с россиянами. Во-вторых, россияне все равно нападут на НАТО, вопрос только в том, удастся ли обломать российский нацизм и империализм в Украине, поскольку "российский империализм сегодня является самой большой угрозой европейской безопасности". Последствия победы россиян будут для Европы значительно губительнее приглашения для Украины.

"НАТО не обязательно сразу же направлять Украине официальное приглашение. Она может объявить, что начинает переговоры о вступлении, а приглашение отправить в будущем, как это сделал Европейский союз по членству Украины. С точки зрения готовности, Украина уже владеет самой боеспособной армией в Европе, которая станет активом, а не бременем для Альянса. Если на предстоящем саммите НАТО не будут приняты конкретные меры, демонстрирующие, что будущее Украины — в Альянсе, ситуация в Украине, скорее всего, продолжит ухудшаться в пользу Москвы, что будет иметь серьезные негативные последствия для Европы и США", – резюмировало издание.

Ранее "Телеграф" сообщил, что президент Владимир Зеленский объяснил, почему НАТО не приглашает Украину стать членом Североатлантического Альянса. По его словам, все сигналы относительно "частичного участия" ничего не означают.