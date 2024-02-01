США против вступления Украины в НАТО? Громкую статью прокомментировал Госдеп

Статья, где утверждалось, что США и Германия не готовы приглашать Украину в НАТО, вышла накануне в одном из американских изданий

Государственный департамент США опроверг информацию о том, что администрация президента Джо Байдена выступает против членства Украины в НАТО. Информация о противоположной позиции, о которой накануне писали СМИ, не соответствует действительности.

Такое заявление сделал спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. Позицию американских властей по этому вопросу он озвучил на брифинге с журналистами.

"Эти сообщения не соответствуют действительности. Вы слышали, как сам президент, а также госсекретарь неоднократно говорили о том, что Украина будет членом НАТО", — сказал Мэтью Миллер.

Напомним, что в статье Foreign Policy говорилось, будто Вашингтон и Берлин, считают, что принимать Украину в НАТО рано. Якобы США и Германия выступают против приглашения страны в НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне. Этого делать не стоит до тех пор, пока продолжается война с российскими оккупантами.

В то же время восточноевропейские страны, наоборот, считают что Украина должна получить приглашение в Альянс.

Ранее "Телеграф" сообщил, что президент Владимир Зеленский объяснил, почему НАТО не приглашает Украину стать членом Североатлантического Альянса. По его словам, все сигналы касательно "частичного участия" ничего не значат.