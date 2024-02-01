США проти вступу України до НАТО? Гучну статтю прокоментував Держдеп

Стаття, де стверджувалося, що США та Німеччина не готові запрошувати Україну до НАТО, вийшла напередодні в одному з американських видань

Державний департамент США спростував інформацію про те, що адміністрація президента Джо Байдена виступає проти членства України в НАТО. Інформація про протилежну позицію, про яку напередодні писали ЗМІ, не відповідає дійсності.

Таку заяву зробив речник Державного департаменту США Метью Міллер. Позицію американської влади щодо цього питання він озвучив на брифінгу з журналістами.

"Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО", - сказав Метью Міллер.

Нагадаємо, що у статті Foreign Policy говорилося, ніби Вашингтон і Берлін вважають, що приймати Україну в НАТО рано. Нібито США та Німеччина виступають проти запрошення країни до НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні. Взагалі цього робити не варто доки триває війна з російськими окупантами.

Водночас східноєвропейські країни, навпаки, вважають, що Україна має отримати запрошення до Альянсу.

Раніше "Телеграф" повідомив, що президент Володимир Зеленський пояснив, чому НАТО не запрошує Україну стати членом Північноатлантичного Альянсу. За його словами, всі сигнали щодо "часткової участі" нічого не означають.