Є різні варіанти завершення війни в Україні: екс-командувач НАТО озвучив прогноз

На Україну можливо чекає корейський сценарій

Україна та Росія все більше виснажені війною. Це може створити потенційне вікно для переговорів наприкінці 2024 року.

Таку думку висловив екс-командувач силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс, передає Yahoo!news. За його словами, війна в Україні може завершитися за корейським сценарієм.

"Зрештою, це закінчиться, як Корейська війна, тобто Росія, ймовірно, все ще матиме контроль над деякою частиною України, Кримом, сухопутним мостом до Росії... І Росія, і Україна все більше виснажені цією війною з погляду їхнього військового потенціалу і з погляду економічних санкцій, які застосовуються з обох боків", – сказав екс-командувач НАТО.

Він наголосив, що момент для потенційних переговорів, ймовірно, буде після виборів у США наприкінці цього року.

"З іншого боку, я бачу, як Україна вступає до НАТО", – заявив Старвідіс.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україну запросять стати повноправним членом альянсу, але це відбудеться на "певному етапі". Він зазначив, що для альянсу та Сполучених Штатів зараз важливо підтримати Україну та не дати Путіну здобути перемогу.

Як повідомляв "Телеграф", у НАТО радять готуватися до ракетних атак Росії щодо об’єктів по всій Європі.