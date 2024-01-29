Переговори з Росією та припинення вогню: західні аналітики дали однозначний прогноз

Максималістські цілі Путіна не виключають анексії Росією окупованих українських територій

Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що будь-яке припинення вогню піде на користь РФ. Адже це надасть для окупантів час, щоб відновитись та перегрупуватись для майбутніх наступальних кампаній та зміцнення контролю над окупованими територіями.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). За інформацією фахівців, максималістські цілі Росії щодо подальшого територіального завоювання в Україні не зміняться.

ISW зазначає, що російська "гравці" можуть вдавати, що зацікавлені в пропозиції поступок щодо місця України в західних інституціях, намагаючись спонукати Захід піти на превентивні поступки щодо територіальної цілісності України.

У повідомленнях про відкритість Путіна до переговорів через закриті канали не згадується про готовність Росії відмовитися від будь-якої окупованої української території. Російські офіційні особи продовжують вказувати на те, що максималістські цілі Путіна не виключають анексії Росією окупованих українських територій або додаткових територіальних завоювань в Україні. Вступ України до ЄС і НАТО є тривалим процесом, який не розгорнеться одразу після будь-якого припинення вогню, і Росія може спробувати тимчасово вдавати згоду з цими вимогами, щоб якнайшвидше зміцнити контроль над окупованими територіями.

В Інституті вивчення війни наголосили, що немає підстав вважати, що Путін не відмовиться від будь-яких зобов'язань дозволити Україні інтегруватися в західні політичні, економічні та військові інститути, доки російські військові можуть переслідувати свої цілі, щоб перешкодити Україні зробити це. Диктатор вже порушив попередні зобов'язання Росії не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом, взяті в 1991 і 1994 роках.

Раніше "Телеграф" розповідав, що військовий пояснив, як українцям варто змінити ставлення до війни. Екскомандир роти 47 бригади Микола Мельник вважає, що треба змінювати основний меседж телемарафону.