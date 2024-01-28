Чи зможуть ЗСУ підготувати півмільйона новобранців: генерал дав відповідь

Україна має потрібні можливості

Для інструкторів Збройних сил України не має значення, скільки саме людей буде призвано до армії в результаті ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію.

Як розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода" командувач підготовкою Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк, Україна має достатньо можливостей, щоб підготувати навіть півмільйона людей.

"500 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч — як буде визначено законом про мобілізацію, ми готові", — сказав він.

За його словами, у Сухопутних силах постійно відбуваються наради, на яких уточнюють те, наскільки навчальні центри готові до прийняття новобранців і як справи з інструкторами.

Водночас Ніколюк переконаний, що зараз Україна готова навчити будь-яку кількість особового складу і нагадав, що лише близько 20% усіх бійців ЗСУ проходили навчання за кордоном. Інші ж були підготовлені дома.

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді розглядають можливість запровадження платної броні від мобілізації, тобто дозволити підприємцям сплатити деяку суму за себе чи працівника, щоб той отримав відстрочку від призову до лав ЗСУ.