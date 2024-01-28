"Або 3 роки служиш, або 3 роки сидиш у в'язниці": екскомроти "Айдару" Євген Дикий закликає до більш жорсткої мобілізації

Українців треба примушувати служити

Мобілізація в Україні має відбуватись більш жорсткими методами, зокрема, кримінальною відповідальністю. А тим, хто не хоче йти служити — примушувати.

Про це сказав екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі телеканалу "Прямий". Він вважає, що рядову людину треба поставити перед реалістичним вибором.

"Або ти 3 роки служиш, або ти 3 роки сидиш у в'язниці", — вважає Дикий.

Його запитали, як мотивувати людей йти служити. Він відповів, що держава є апаратом примусу, тому українців треба примушувати служити.

"Людина від природи є егоїстом. Іноді людину треба змусити переступити через своє особисте. Саме задля такого примусу існує держава. Так, це такий страшний дарвіністський відбір націй", – заявив він.

Ведучий запитав в нього, що в Білорусі сильний апарат примусу та чи можна вважати їх нацією, яка існує сьогодні. Дикий відповів, що питання в тому на кого працює цей апарат примусу.

"В них апарат примусу є окупаційним, а не їхнім рідним білоруським. Для них нічого не помінялось з часів радянського союзу, коли формально в нас була українська СРСР, але це був не наш апарат примусу. Це була частина імперської держави", — каже Дикий.

Він зауважив, що без мобілізації в Україні не буде перемоги.

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