"Або 3 роки служиш, або 3 роки сидиш у в'язниці": екскомроти "Айдару" Євген Дикий закликає до більш жорсткої мобілізації
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Українців треба примушувати служити
Мобілізація в Україні має відбуватись більш жорсткими методами, зокрема, кримінальною відповідальністю. А тим, хто не хоче йти служити — примушувати.
Про це сказав екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі телеканалу "Прямий". Він вважає, що рядову людину треба поставити перед реалістичним вибором.
"Або ти 3 роки служиш, або ти 3 роки сидиш у в'язниці", — вважає Дикий.
Його запитали, як мотивувати людей йти служити. Він відповів, що держава є апаратом примусу, тому українців треба примушувати служити.
"Людина від природи є егоїстом. Іноді людину треба змусити переступити через своє особисте. Саме задля такого примусу існує держава. Так, це такий страшний дарвіністський відбір націй", – заявив він.
Ведучий запитав в нього, що в Білорусі сильний апарат примусу та чи можна вважати їх нацією, яка існує сьогодні. Дикий відповів, що питання в тому на кого працює цей апарат примусу.
"В них апарат примусу є окупаційним, а не їхнім рідним білоруським. Для них нічого не помінялось з часів радянського союзу, коли формально в нас була українська СРСР, але це був не наш апарат примусу. Це була частина імперської держави", — каже Дикий.
Він зауважив, що без мобілізації в Україні не буде перемоги.
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