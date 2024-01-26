Бронювання працівників може стати платним: у Раді готують новий законопроєкт

Чернетка документа потрапила у розпорядження ЗМІ

Незабаром підхід до бронювання військовозобовʼязаних може суттєво змінитись. У Верховній Раді Україні готують законопроєкт, у якому пропонується ввести щомісячний платіж за заброньованих працівників підприємств.

Про це пише Forbes, з посиланням на чернетку законопроєкту. Зазначається, що основна відмінність, від запропонованої наприкінці 2023 року концепції Офісу президента, – відмова від привʼязки до розміру заробітної плати та відрахувань ПДФО чи ЄСВ.

Депутати пропонують встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого підприємство зможе забронювати працівника незалежно від посади. Обовʼязковою умовою є те, що компанія має працювати в "білу" та сплачувати податки до бюджету.

Цим законопроєктом депутати хочуть дати можливість бронювати важливий персонал усім підприємствам, а не лише тим, які Кабмін визначив критично важливими, каже голова економічного комітету та співавтор законопроєкту Дмитро Наталуха.

За різними сценаріями, фіксована ставка за бронювання може принести від 18 млрд до 155 млрд грн на рік. Пропонується, встановити платіж у розмірі 20 тисяч гривень за одного працівника. При цьому 1,5% військового збору також має відраховуватись з підприємства.

"Встановлення будь-яких критеріїв (відносно заробітної плати) буде сприйматися суспільством, як поділ на класи, – пояснює зміну концепції голова економічного комітету та співавтор законопроєкту Дмитро Наталуха. – На підприємстві можуть самостійно обирати, кого зі співробітників хочуть забронювати".

Раніше "Телеграф" писав, що бронювання від мобілізації надається діячам культури, які є працівниками стратегічних підприємств. Це стосується, зокрема, низки медійників.