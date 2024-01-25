"Бронь" від мобілізації для працівників культури та ЗМІ: у Міністерстві прояснили ситуацію

Не всі працівники ЗМІ та культури можуть отримати відстрочку

Мобілізація в Україні продовжується, але є низка винятків. Бронювання від мобілізації надається діячам культури, які є працівниками стратегічних підприємств. Це стосується, зокрема, низки медійників.

Про це розповів в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Подробиці він озвучив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україні".

"На сьогодні бронювання військовозобов’язаних реалізується в тих підприємствах та закладах, зокрема культурної та інформаційної сфери, які належать до категорії стратегічних. У кожному закладі культури та інформаційної сфери, яка відноситься до стратегічного напрямку, ми забезпечили бронювання 50% військовозобов’язаних. Це, зокрема, і Суспільне телебачення, і "Укрінформ", і деякі інші медіаорганізації та телеканали ", - сказав він.

Карандєєв вважає "непростим" питання бронювання діячів культури у широкому сенсі. Він зазначив, що працівники культури теж роблять внесок у посилення обороноздатності України. Вони відповідальні за стійкість нашого суспільства та посилення позицій нашої країни за кордоном.

"Хтось їде на фронт, хтось працює у прифронтовій зоні, займається волонтерською діяльністю, багато працює з нашими військовими у шпиталях, хтось виступає за кордоном, збирає кошти для наших Збройних сил. Хтось працює у закладах культури, де вони працювали до цього, і люди ходять, дивляться їхні вистави, дивляться концерти, читають книги цих людей", — пояснив Карандєєв.

Він запевнив, що спеціальне бронювання для діячів культури, які не є працівниками підприємств, установ та організацій, віднесених до стратегічного напрямку, неможливе і не відбувається.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у грудні 2023 року прокоментував прохання Генштабу мобілізувати ще до 500 тисяч українців. Тоді глава держави заявив, що не бачить потреби призвати на службу ще півмільйона людей.

У свою чергу, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю Financial Times дав чітку відповідь на питання про необхідність подальшої мобілізації. На його думку, вона однозначно потрібна.

Тим часом, уряд допрацьовує законопроект про мобілізацію, який має частково змінити принципи її проведення. У ньому виявилося багато протиріч.

Раніше "Телеграф" дізнався, що зараз зі скандальним законопроектом і на що чекати далі.