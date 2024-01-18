Чи законна мобілізація чоловіків за кордоном? Несподівана відповідь екссудді

Все частіше у суспільстві виникають розмови про відправку повісток військовозобов’язаним, які перебувають за кордоном

Мобілізація триває, і військовозобов’язаних чоловіків, які не мають права на відстрочку, можуть призвати до лав Збройних сил України (ЗСУ). Це також стосується громадян, які виїхали за кордон.

Надсилання повісток є цілком легітимним, адже захищати Україну ― це конституційний обов’язок кожного громадянина. Про це пише "Фокус" із посиланням на екс-суддю Конституційного суду Віктора Шишкіна.

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"Вони мають ставати на військовий облік в Україні. І нічого тут спекулювати нібито правами людини. Це елементарне спекулювання ухилянтів", — наголосив Шишкін.

Для довідки: Громадяни України зобов’язані нести військову службу відповідно до закону. Про це йдеться у ст. 65 Конституції.

"Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, повага до її державних символів є обов’язком громадян України", — йдеться у статті.

Чи можуть позбавити громадянства ухилянтів, які втекли з України

Колишній суддя вважає, що це є незаконним. Він відповів, що у чоловіків має бути відповідальність перед суспільством, але не юридична. На його думку, слід не позбавляти українського громадянства, а шукати інші способи розв'язання цієї проблеми.

"Наші чоловіки втекли за кордон — так, це погано. Але йдеться не про юридичну, а про громадську відповідальність. Україна не має права позбавляти громадянства ухилянтів, які ховаються за кордоном. Тому розмови про це — провокаційні. Треба шукати інші форми розв'язання цієї проблеми", — підкреслив Шишкін.

Зазначимо, що згідно зі статтею 25 Конституції України громадянина не може бути позбавлено громадянства. Держава гарантує захист прав та свобод навіть за межами країни.

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