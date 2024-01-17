Чи можна відмовитись від проходження ВЛК і як за це карають: пояснення адвоката

У мирний час всі військовозобов’язані повинні проходити медичний огляд раз на п’ять років

В Україні продовжує діяти режим загальної мобілізації, військовозобов’язаними вважаються всі чоловіки віком від 18 до 60 років. Певні захворювання дають право на звільнення від служби, це встановлює військово-лікарська комісія.

Як пояснила адвокат Крістіна Ковцун в інтерв’ю "Українському радіо", під час проходження ВВК військовозобов’язаних чоловіків мають оглянути хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог та інші лікарі за свідченнями. За відмову від проходження медогляду передбачено штраф.

"Чоловіки 18-60 років, які перебувають у запасі за станом здоров’я, визнаються або придатними або обмежено придатними і можуть бути мобілізовані. Звичайно, це стосується і жінок з відповідними медичними спеціальностями", — зазначила вона.

Ковцун додала, що у мирний час усі військовозобов’язані мають проходити медичний огляд раз на п’ять років. Водночас у воєнний час, після вручення повістки, людина має з’явитися до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних та проходження ВЛК. Це потрібно для того, щоб визначити, чи є людина придатною, обмежено придатною чи непридатною до військової служби.

Висновок ВЛК дійсний один рік. За словами адвоката, за відмову від проходження медкомісії передбачено адміністративну відповідальність, а саме штраф. Крім цього, пізніше може бути ще один виклик до ТЦК.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні існує чотири види повісток, одна з яких для уточнення військово-облікових даних. Отримавши таке повідомлення від ТЦК та СП чоловік повинен з’явитися у військкомат і оновити інформацію і собі, складі своєї сім’ї тощо.