Це ― не головком Залужний: в армії назвали трьох відповідальних за мобілізацію в Україні

Сержант ЗСУ розповів, з кого потрібно "питати" за призов

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний дав зрозуміти, що армія потребує поповнення, але він не відповідає за проведення мобілізації. Набрати людей для відновлення діючих підрозділів та формування нових – це завдання політичного керівництва.

Щодо військових, то вони працюють безпосередньо з людьми, які призиваються до армії згідно з правилами. Останні розробляються представниками законодавчої та виконавчої влади, про що розповів сержант ЗСУ Михайло Макарук в інтерв’ю "Телеграфу".

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"Як саме проходитиме мобілізація – завдання політичного керівництва. Згідно з усіма законами, канонами, правилами – за мобілізацію насамперед відповідає верховний головнокомандувач, він же президент. А також – уряд і парламент. Військові ж починають працювати з людьми, які, відповідно до нормативних документів, призиваються за правилами, виробленими саме законодавчою та виконавчою владою", — пояснив Макарук.

Він наголосив, що український народ має зрозуміти важливість мобілізації. Без неї ми просто не виживемо, наголошує сержант ЗСУ.

Макарук порівняв кількість окупантів під час широкомасштабного вторгнення в Україну і зараз. Якщо 24 лютого 2022 року близько 200 тисяч російських військових прийшло захоплювати нашу країну, то зараз їх в рази більше. За даними української розвідки, їх близько 450 тисяч. А Путін проговорився, що їх понад 600 тис. осіб.

Ворог регулярно доукомплектовує підрозділи. РФ активно мобілізує громадян і набирає військових через рекрутинг. На більшості напрямків підрозділи укомплектовано живою силою на 95%, стверджує Макарчук. Тому Україні слід адекватно реагувати на цей факт.

Читайте подробиці у повному матеріалі "Телеграфа": "Про ситуацію на фронті, мобілізацію та приватний бізнес на війні: відверте інтерв’ю з Михайлом Макаруком".

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