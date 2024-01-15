Это ― не главком Залужный: в армии назвали троих ответственных за мобилизацию в Украине

Сержант ВСУ рассказал, с кого нужно "спрашивать" за призыв

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный дал понять, что армия нуждается в пополнении, но он не отвечает за проведение мобилизации. Набрать людей для восстановления действующих подразделений и формирования новых ― это задача политического руководства.

Что касается военных, то они работают непосредственно с людьми, которые призываются в армию согласно правилам. Последние разрабатываются представителями законодательной и исполнительной власти, о чем рассказал сержант ВСУ Михаил Макарук в интервью "Телеграфу".

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"Как именно будет проходить мобилизация ― задача политического руководства. Согласно всем законам, канонам, правилам ― за мобилизацию, прежде всего, отвечает верховный главнокомандующий, он же президент. А также ― правительство и парламент. Военные же начинают работать с людьми, которые, согласно нормативным документам, призываются по правилам, выработанным именно законодательной и исполнительной властью", ― объяснил Макарук.

Он подчеркнул, что украинский народ должен понять важность мобилизации. Без нее мы попросту не выживем, подчеркивает сержант ВСУ.

Макарук сравнил количество оккупантов во время широкомасштабного вторжения в Украину и сейчас. Если 24 февраля 2022 года около 200 тысяч российских военных пришло захватывать нашу страну, то сейчас их в разы более. По данным украинской разведки, их около 450 тысяч. Путин же проговорился, что их свыше 600 тыс. человек.

Враг регулярно доукомплектовывает подразделения. РФ активно мобилизирует граждан и набирает военных через рекрутинг. На большинстве направлений подразделения укомплектованы живой силой на 95%, утверждает Макарчук. Поэтому Украине следует адекватно реагировать на этот факт.

Читайте подробности в полном материале "Телеграфа": "О ситуации на фронте, мобилизации и частном бизнесе на войне: откровенное интервью с Михаилом Макаруком".

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