Пункты рекрутинга в "Эспаньолу" действуют и на оккупированных украинских территориях

Партия российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия" получила собственную частную армию — ЧВК "Эспаньола". Она также активизировала рекрутинг в ее ряды.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что указанное террористическое формирование ранее находилось в структуре так называемого батальона "Восток", как добровольческое подразделение российских футбольных хулиганов.

По данным ГУР, с 2023 года "Эспаньолу" в свое распоряжение получили партийцы Путина — террористическое подразделение провозгласило статус так называемой частной военной компании. На деньги из "Единой России" начался и продолжается активный рекрутинг.

В разведке отметили, что в ЧВК "Эспаньола" принимают так называемых футбольных "ультрас", российских радикалов всех мастей, в частности симпатиков нацистской идеологии, а также рядовых гражданских лиц из обнищавших субъектов РФ и временно оккупированных территорий Украины. Последние используются в "мясных" штурмах для создания статуса "боевого подразделения".

В ГУР подчеркнули, что в действующих на оккупированных украинских территориях пунктах рекрутинга в "Эспаньолу" добровольцам за непосредственное участие в боевых действиях против Украины обещают по 220 тысяч рублей в месяц. Контракт – минимум на полгода.

По данным украинской разведки, умирать за Москву также заманивают "страховыми выплатами":

1 млн рублей — легкое ранение;

2 млн рублей – ранение средней тяжести;

3 млн рублей — тяжелое ранение;

5 млн рублей — смерть.

"Впрочем, финансовая мотивация служит лишь оберткой. Для большинства новобранцев первый же бой является билетом в один конец. Погибших и тяжелораненых из числа рекрутированного "пушечного мяса" россияне не вывозят с поля боя, оформляют "пропавшими без вести", чтобы не платить родственникам за посланного Москвой насмерть кормильца", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что батальон оккупантов "Эспаньола", организованный российскими футбольными хулиганами, нанимает женщин в штурмовые отряды.