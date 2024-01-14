Новый закон о мобилизации: нардеп рассказала, почему на группы инвалидности смотреть не будут

В одной группе инвалидности могут быть совершенно разные болезни

В новом законопроекте о мобилизации много внимания было уделено вопросу прохождения службы людей с инвалидностью.

Как рассказала в эфире единого марафона новостей нардеп Елена Мошенец, в документе хотят отказаться от понятия групп инвалидности и больше акцентировать внимание на болезни, с которыми могут или не могут мобилизировать военнообязанного.

При этом, по ее словам, это же коснется не только военнообязанных, но и членов их семей. Нардеп говорит, что условная третья группа инвалидности может подразумевать совершенно разные болезни, с которыми можно выполнять некоторые виды работ или же совершенно нельзя.

"Туберкулез, о котором много говорилось. Мы понимаем, что если человек с таким заболеванием попадает в другую группу людей – это потенциальный риск для всех", — отметила она.

Мошенець добавила, что вне зависимости от того, куда попадет человек в ходе мобилизации, там не должно возникать проблем из-за его болезни или необходимости постоянно проходить лечение.

"Это будет учтено, над этим работает профильное министерство", — добавила она.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом новых предложений. Вскоре документ направят на согласование в Кабмин. Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что он, в том числе, должен установить четкий срок службы по мобилизации.