Мобилизация по-новому: в Раде признали законопроект Кабмина "негодным"

Некоторые нормы должны быть исключены

Антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины в понедельник, 8 января 2024 года, признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски. Его не будут принимать в таком виде.

Об этом народный депутат Украины Алексей Гончаренко написал в своем Телеграм-канале. Теперь депутатам придется внести правки, которые бы исключили эти коррупционные риски.

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"Только что антикоррупционный комитет Рады признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски. Как я и говорил, в таком виде его принимать категорически нельзя", ― написал Гончаренко.

Ранее народная депутатка от "Европейской солидарности" Ирина Фриз предупреждала, что в этом законопроекте есть коррупционные риски. Она заявила, что слишком много норм требуют корректировки. А некоторые положения и вовсе антиконституционные.

По словам Фриз, на протяжении трех месяцев две рабочие группы разрабатывали законопроект об изменениях в порядке мобилизации. Но вместо этого документа в Раде зарегистрировали проект от Кабмина, который депутатка назвала "наспех сверстанным".

Напомним, что на прошлой неделе в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проходили слушания по поводу законопроекта о мобилизации. Они длились три дня. На эти слушания также пришли глава Минобороны Рустем Умеров, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптало.

Ранее "Телеграф" писал, что законопроект о мобилизациии могут вернуть Кабмину на доработку. Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.