Законопроект о мобилизации могут вернуть Кабмину на доработку: подробности

Некоторые нормы вызвали серьезные дискуссии, рассмотрение проекта поставили на паузу

В субботу, 6 января 2024 года, в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершили слушания по законопроекту о мобилизации, но не решили его дальнейшую судьбу. Его могут вернуть на доработку Кабмину уже на следующей неделе.

Это одна из двух возможных опций, к которым могут прибегнуть народные депутаты. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на члена комитета, нардепа от "Слуги народа" Федора Вениславского.

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"Для того, чтобы мы приняли решение, нужно чтобы этот документ рассмотрел также комитет по антикоррупционной политике и предоставил свои выводы. Есть две опции — либо вернуть Кабмину на доработку, либо принять проект за основу и дальше дорабатывать его в Раде ко второму [чтению], что маловероятно. Есть ряд дискуссионных норм, которые не одобряют члены комитета", — сказал Вениславский.

Нардеп рассказал, какие именно нормы вызвали наибольшие дискуссии. Они касаются призыва людей с инвалидностью 3-й группы, наказаниях за неявку в территориальный центр комплектования (ТЦК), электронных оповещений.

Напомним, что в конце декабря 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в порядок мобилизации. Он существенно расширил категории граждан, которых могут призвать в украинскую армию. В том числе и людей с инвалидностью 3 группы.

Ранее руководство страны заявляло о необходимости призвать около 500 тысяч человек в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Главнокомандующий Валерий Залужный сделал важное заявление по этому поводу. Он отметил, что никто не будет призывать сразу полмиллиона человек. Процесс будет растянут во времени.

Ранее "Телеграф" писал, что Залужный высказался против призыва осужденных. Он считает, что эту норму нужно убрать из законопроекта о мобилизации.