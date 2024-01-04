Лотерейный билет на войну от Милованова. Как жеребьевка работала в США во время войны во Вьетнаме

Мужчины в прямом эфире узнавали, мобилизуют ли их

Бывший министр экономики, а сейчас член наблюдательного совета АО "Украинская оборонная промышленность" Тимофей Милованов написал резонансное сообщение, в котором предложил ввести в Украине рандомную лотерею на мобилизацию. Но сообщение не то что не нашло поддержки, а наоборот, вызвало волну возмущения в соцсетях. К слову, такая жеребьевка действительно существовала в США, она проводилась во время войны во Вьетнаме, когда не было очередей из добровольцев. Телеграф рассказывает, как работало соответствующее ноу-хау в Штатах и как отреагировали украинцы на эту идею.

Идея Милованова

Милованов написал, мол, большинство его читателей пишет, что правильный подход к мобилизации – через лотерею или жеребьевку.

"Государство случайно вытягивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие нет. И так делает для каждой волны мобилизации", — написал министр, впоследствии он внес правки в пост, подчеркнув, что сам не считает правильным такой вариант. поинтересовался думой читателей о подобном подходе к призыву.

Отметим, что сейчас в Украине идет активное обсуждение будущего закона о мобилизации, который должен расширить категории лиц для призыва и пополнить ряды ВСУ, которые истощаются долгими боями. Ранее на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский рассказал об обращении к нему украинских военных с запросом на мобилизацию еще 500 тысяч человек.

Однако к этой идее в Украине отнеслись критично. В комментариях под сообщением пользователи спросили Милованова, пошел ли он сам в армию, если бы выпал его день рождения, на что он ответил утвердительно.

Милованов говорит, что ушел бы в армию, если бы "выиграл" в такую лотерею

Телеведущий Сергей Руденко считает, что доверие к идее низкое, потому что в исполнении украинской власти лотерея может превратиться в игру в наперстки.

Журналист Сергей Руденко считает, что мобилизационная лотерея не будет иметь высокого уровня доверия

Ветеран и активист Олег Симороз объяснил, что в Украине идею воплотить не удастся, потому что в США потребность в мобилизации составляла около 10% военнообязанных, этой роскоши у нас сейчас нет. Основное отличие этой войны от американских лотерейных компаний заключается в процентах населения, задействованных в военных действиях и территории, где это происходит.

"До 500 тысяч военнослужащих с населением 200 млн и 700+ тысяч военнослужащих у нас с населением до 35 млн, я надеюсь вы понимаете разницу. Мы не можем себе позволить денежную отсрочку, лотерею, замену на другого и тд, это вопрос существования государства, а не успеха в военной интервенции на другом конце света", — пишет Симороз.

Военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов считает, что идею лотереи высмеивают именно уклонисты, потому что тогда в армию будут брать не тех, кого военком смог поймать на улице, а исключительно по слепой жеребьевке.

"В Штатах призывают за лотереей (в случае великой войны) с 1863 года. И американцы считают систему справедливой. Потому что все хотят жить, независимо от уровня достатка, образования, места в социуме. Система работает как часы, не давая никакого шанса ни детям Порошенко., ни детям Данилова, ни детям Ахметова. Выпал счастливый билет на фронт — гуд бай", — пишет Касьянов.

А вот военный историк Роман Пономаренко считает, что ничем хорошим для американского общества это не закончилось: антивоенные протесты, уклонение, параллельный рост наркомании.

"Когда страна ведет войну за свое выживание, то мобилизация может быть только одна — общая. Все остальное — болтовня для недалеких, приближающих поражение ", — написал Пономаренко.

Историк Роман Пономаренко считает, что лотереи оказали негативное влияние

Лотерейный билет во Вьетнам. Как это выглядело

Лотереи на войну в США производились с девятнадцатого века с интересными исключениями. К примеру, в 1863 году в начале Гражданской войны можно было официально откупиться от призыва за 300 долларов или найти себе замену. Во время Первой мировой правило об откупе было отменено.

В последний раз лотерею провели во время войны во Вьетнаме, это была вынужденная кризисная мера из-за критики справедливости отбора комиссий: мол, в армию чаще всего забирали бедных мужчин, фермеров, людей цвета, а мужчинам со связями можно было не волноваться за будущее. Цель Лотереи была заменена системой, которая непропорционально принуждала некоторых лиц к службе, системой, в которой каждый имел одинаковые шансы независимо от социального класса, расы и т.д.

Процесс транслировали по телевидению 1 декабря 1969, а мужчины призывного возраста от 19 до 25 лет в прямом эфире узнавали, кому нужно идти на медицинский осмотр перед мобилизацией. В стеклянный барабан в Вашингтоне было помещено 366 синих пластиковых капсул с датами рождения (включая 29 февраля). Капсулы вытаскивали вручную, процесс розыгрыша продолжался, пока каждый день года не был получил номер лотереи. Так получилось, что тогда первыми должны были идти мужчины, рожденные 14 сентября. Дальше каждой дате рождения был присвоен порядковый номер. С тех пор лотерею проводили каждый год, пока шла война.

Ежегодная американская призывная лотерея. На кону – билет на войну во Вьетнам

Это не помешало некоторым из тех, кого позвали в службу, и дальше избегать армии. Некоторые учились в колледже или аспирантуре или имитировали плохое состояние здоровья, другие бежали в Канаду. Даже после введения лотереи всего полмиллиона американцев уклонились от военной службы. В 1973 году после подписания Парижских мирных соглашений и завершения участия США во вьетнамской войне страна завершила призыв и лотереи. С этого момента вооруженные силы США базируются исключительно на мотивированных добровольцах, которые служат по контракту, прошли строгий отбор и подготовку.

Система рандомного призыва через лотерею остается наготове с 1973 года и в любой момент ее могут активировать в случае, если США возобновят призыв, а Конгресс решит, что лотерея снова нужна.

Лотерейный автомат, который должен определить кого призвать в армию, если США возобновят военный призыв

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине могут мобилизовать полицейских. Глава МВД подчеркнул, что это будет зависеть от ситуации в стране.