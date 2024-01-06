Законопроєкт про мобілізацію можуть повернути Кабміну на доопрацювання: подробиці

Деякі норми викликали серйозні дискусії, розгляд проєкту поставили на паузу

У суботу, 6 січня 2024 року, у Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершили слухання щодо законопроєкту про мобілізацію, але не вирішили його подальшої долі. Його можуть повернути на доопрацювання Кабміну вже наступного тижня.

Це одна з двох можливих опцій, до яких можуть вдатися народні депутати. Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на члена комітету, нардепа від "Слуги народу" Федора Веніславського.

Якою буде російсько-українська війна у 2023 році, сценарії

"Для того, щоб ми прийняли рішення, потрібно, щоб цей документ розглянув також комітет з антикорупційної політики і надав свої висновки. Є дві опції — або повернути Кабміну на доопрацювання, або прийняти проєкт за основу і далі доопрацьовувати його в Раді до другого [читання], що малоймовірно. Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени комітету", — сказав Веніславський.

Нардеп розповів, які саме норми спричинили найбільші дискусії. Вони стосуються призову людей з інвалідністю 3-ї групи, покарання за неявку до територіального центру комплектування (ТЦК), електронних сповіщень.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до порядку мобілізації. Він суттєво розширив категорії громадян, яких можуть призвати до української армії. Зокрема й людей з інвалідністю 3 групи.

Раніше керівництво країни заявляло про необхідність призвати близько 500 тисяч осіб до Збройних сил України (ЗСУ). Головнокомандувач Валерій Залужний зробив важливу заяву щодо цього. Він зазначив, що ніхто не призиватиме одразу півмільйона людей. Процес буде розтягнутий у часі.

Раніше "Телеграф" писав, що Залужний висловився проти призову засуджених. Він вважає, що цю норму потрібно прибрати із законопроєкту про мобілізацію.