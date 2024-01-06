До якого віку в Україні можна потрапити під мобілізацію: роз’яснення адвоката

У рамках загальної мобілізації чоловіків призовного віку, які не мають відстрочки, можуть призвати до армії. При цьому запас військовозобов’язаних ділиться на першу та другу категорії.

Як пояснив юрист та адвокат Ростислав Кравець, до запасу першої категорії належать військовозобов’язані, які проходили військову службу та отримали під час її проходження військово-облікову спеціальність, пишуть "Факти ICTV". До запасу другої категорії відносяться військовозобов’язані, які не отримали військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби, або не проходили службу.

Відповідно до статті 28 Закону «Про військовий обов’язок та військову службу», запас військовозобов’язаних ділиться на два розряди. Вони встановлюються залежно від віку військовозобов’язаних.

Військовозобов’язані, що перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського та старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

перший розряд — до 35 років;

другий розряд — до 60 років.

Військовозобов’язані офіцерського складу, що перебувають у запасі, теж поділяються на розряди за віком.

Перший розряд:

молодший офіцерський склад – до 45 років;

старший офіцерський склад: майор (капітан 3 рангу), підполковник — капітан 2 рангу) — до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) — до 55 років;

вищий офіцерський склад – до 60 років.

Другий розряд:

молодший та старший офіцерський склад – до 60 років;

вищий офіцерський склад – до 65 років.

Граничний вік перебування у запасі другого розряду є граничним віком перебування у запасі Збройних Сил України та інших військових формувань.

"Відповідно, чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Після досягнення граничного віку чоловіка виключають із військового обліку", — пояснив Кравець.

Водночас чоловіки віком від 60 років теж можуть вступити до лав ЗСУ. Це відбувається за власним бажанням на добровільній основі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вручення повістки у громадських місцях під час мобілізації є цілком законним. Однак є важлива умова.