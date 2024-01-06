Мобілізація чоловіків за кордоном та звільнення зі служби: які зміни увійдуть до нового законопроєкту (відео)

Найближчим часом законопроєкт передадуть до Ради

Навколо законопроєкту про мобілізацію в Україні ще точаться дискусії. Зокрема, у ньому є пункт, який стосується й мобілізації чоловіків, які перебувають за кордоном. Але в цій категорії поки що "більше запитань поки що, ніж відповідей".

Про це в ефірі телеканалу "1+1" повідомив нардеп від "Слуги народу" та голова української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв. За його словами, до Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки приходило військове керівництво країни зі своїми пропозиціями та баченнями майбутнього закону.

Чернєв зазначив, що Україні конче необхідно поповнити ряди Сил оборони країни. Вже другий день у закритому режимі ведеться щільна робота над законопроєктом із представниками Генштабу ЗСУ та Міноборони.

"Проходимося за кожною статтею зараз і ставимо питання "Чому саме такі норми були?", "Чи є у вас обґрунтування?", "Які результати це дасть?". Зараз цілком конструктивна робота [відбувається], і всі наші пропозиції приймаються в роботу", — зазначив Єгор Чернєв.

Він наголосив, що мобілізація Україні необхідна, але норми законопроєкту не повинні порушувати Конституцію та призводити до серйозних втрат в економіці.

Питання, які зараз обговорюються в рамках законопроєкту, не виносяться до публічної площини. Але Чернєв назвав кілька із них, за якими зараз ведеться обговорення:

демобілізація після служби 36 місяців з 24 лютого 2022 року (не важливо, контрактник чи мобілізований);

строкову службу приберуть та замінять її військовим вишколом, який триватиме 5 місяців;

право на звільнення військових, які повернулися з полону. Норма не стосується тих, хто добровільно здався ворогові (за кожним випадком триває розслідування);

мобілізація чоловіків за кордоном Але в цьому пункті, за словами Чернєва, "більше запитань, ніж відповідей".

За словами Чернєв, вже опрацьовано 80% законопроєкту і найближчими днями вирішуватиметься його подальша доля. Можливо три рішення: рекомендувати ВР ухвалити у першому читанні законопроєкт; зробити альтернативний, абсолютно перероблений законопроєкт; відправити до Міноборони на доопрацювання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Залужний виступив проти одного із пунктів нового законопроєкту про мобілізацію. З його слів, армія не для поганих людей.