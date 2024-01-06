Мобилизация мужчин за границей и увольнение со службы: какие изменения войдут в новый законопроект (видео)

В ближайшее время законопроект передадут в Раду

Вокруг законопроекта о мобилизации в Украине все еще ведутся дискуссии. В частности, в нем есть пункт, который касается и мобилизации мужчин, находящихся за границей. Но в этой категории пока что "больше вопросов пока, чем ответов".

Об этом в эфире телеканала "1+1" сообщил нардеп от "Слуги народа" и глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев. По его словам, в Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности приходило военное руководство страны со своими предложениями и видениями будущего закона.

Чернев отметил, что Украине крайне необходимо пополнить ряды Сил обороны страны. Уже второй день в закрытом режиме ведется плотная работа над законопроектом с представителями Генштаба ВСУ и Минобороны.

"Проходимся по каждой статье сейчас и задаем вопросы "Почему именно такие нормы были?", "Есть ли у вас обоснование?", "Какие результаты это даст?". Сейчас вполне конструктивная работа [происходит], и все наши предложения принимаются в работу", — отметил Егор Чернев.

Он подчеркнул, что мобилизация Украине необходима, но нормы законопроекта не должны нарушать Конституцию и приводить к серьезным потерям в экономике.

Вопросы, которые сейчас обсуждаются в рамках законопроекта, не выносятся в публичную плоскость. Но Чернев назвал несколько из них, по которым сейчас ведется обсуждение:

демобилизация после службы 36 месяцев с 24 февраля 2022 года (не важно, контрактник или мобилизованный);

срочную службу уберут и заменят ее военной подготовкой, которая будет длиться 5 месяцев;

право на увольнение военных, вернувшихся из плена. Норма не касается тех, кто добровольно сдался врагу (по каждому случаю идет расследование);

мобилизация мужчин за границей. Но в этом пункте, по слова Чернева "больше вопросов, чем ответов".

По словам Чернева, уже проработано 80% законопроекта и в ближайшие дни будет решаться его дальнейшая судьба. Возможно три решения: рекомендовать ВР принять в первом чтении законопроект; сделать альтернативный, абсолютно переделанный законопроект; отправить в Минобороны на доработку.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Залужный выступил против одного из пунктов нового законопроекта о мобилизации. По его словам, армия не для плохих людей.