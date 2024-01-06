До какого возраста в Украине можно попасть под мобилизацию: разъяснения адвоката

В рамках всеобщей мобилизации мужчин призывного возраста, не имеющих отсрочки могут призвать в армию. При этом, запас военнообязанных делится на первую и вторую категории.

Как пояснил юрист и адвокат Ростислав Кравец, к запасу первой категории принадлежат военнообязанные, которые проходили военную службу и получили во время ее прохождения военно-учетную специальность, пишут "Факты ICTV". К запасу второй категории относятся военнообязанные, которые не получили военно-учетной специальности во время прохождения военной службы, либо не проходили службу.

Согласно статье 28 Закона О воинской обязанности и военной службе, запас военнообязанных делится на два разряда. Они устанавливаются в зависимости от возраста военнообязанных.

Военнообязанные, находящиеся в запасе и имеющие воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава, разделяются на разряды по возрасту:

первый разряд — до 35 лет;

второй разряд — до 60 лет.

Военнообязанные офицерского состава, находящиеся в запасе, тоже разделяются на разряды по возрасту.

Первый разряд:

младший офицерский состав — до 45 лет;

старший офицерский состав: майор (капитан 3 ранга), подполковник — капитан 2 ранга) — до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) — до 55 лет;

высший офицерский состав — до 60 лет.

Второй разряд:

младший и старший офицерский состав — до 60 лет;

высший офицерский состав — до 65 лет.

Предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является предельным возрастом пребывания в запасе Вооруженных сил Украины и других воинских формирований.

"Соответственно, мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе ВСУ. По достижении предельного возраста мужчину исключают из воинского учета", — пояснил Кравец.

Вместе с тем мужчины старше 60 лет тоже могут вступить в ряды ВСУ. Это происходит по их собственному желанию на добровольной основе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вручение повестки в общественных местах во время мобилизации вполне законно. Однако есть важное условие.