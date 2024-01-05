Вручение повестки в кафе или ТРЦ: законно ли это и что делать, если выписали

Адвокат назвал одно важное требование

Во время всеобщей мобилизации, которая продлится в Украине до 14 февраля, вручение повестки в общественных местах вполне законно. Потому получить документ в супермаркетах, гостиницах, ресторанах, на блокпостах или просто на улице вполне вероятно.

В то же время относительно вручения этих повесток есть важное требование. Речь идет о предварительном установлении лица на основании удостоверяющих его документов, пояснил адвокат Джамал Стаценко.

Он добавил, что это могут быть паспорт, водительское удостоверение перед вручением ему повестки.

Адвокат также ответил на один из популярных вопросов: "Могут ли пустую повестку заполнять на месте?".

По его словам, документ действительно должен быть выписан на конкретное лицо до подписи военнообязанного. Бланк, который заполняют сотрудники ТЦК, не может быть полностью пуст. То есть случаи, когда штампуют пустые повестки, а потом приходят домой или вручают прямо на улице без подписи ТЦК – незаконны.

Адвокат отметил, что пустую повестку можно обжаловать, обратившись в областной ТЦК, Минобороны или Нацполицию. Более того, повестки без подписи руководителя ТЦК и штампа незаконны.

Ели же подпись руководителя и штамп стоят, то представитель ТЦК может вписать фамилию в бланк после проверки документов военнообязанного.

Напомним, что в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", можно выделить следующие важные правила вручения повесток:

документ могут вручить военнообязанному лицу в возрасте от 18 до 60 лет в любом месте;

для вручения повестки необходимо установить лицо, которому она вручается. Каждый гражданин обязан носить с собой документы, а при запросе предоставить их для проверки;

повестку вручают лично.

Адвокат рассказал, как следует реагировать на вручение повестки в общественном месте. По его словам, военнообязанный должен обратить внимание на то, кто вручает повестку и выяснить, есть ли соответствующее распоряжение руководителя ТЦК и СП.

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