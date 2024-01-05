Вручення повістки в кафе чи ТРЦ: чи це законно і що робити, якщо виписали

Адвокат назвав одну важливу вимогу

Під час загальної мобілізації, яка триватиме в Україні до 14 лютого, вручення повістки у громадських місцях є цілком законним. Тому отримати документ у супермаркетах, готелях, ресторанах, на блокпостах або просто на вулиці цілком можливо.

У той же час, щодо вручення цих повісток є важлива вимога. Йдеться про попереднє встановлення особи на підставі документів, що його засвідчують, пояснив адвокат Джамал Стаценко.

Він додав, що це можуть бути паспорт, посвідчення водія перед врученням йому повістки.

Адвокат також відповів на одне з популярних питань: "Чи можуть порожню повістку заповнювати на місці?".

За його словами, документ справді має бути виписаний на конкретну особу до підпису військовозобов’язаного. Бланк, який заповнюють співробітники ТЦК, не може бути порожнім. Тобто випадки, коли штампують порожні повістки, а потім приходять додому чи вручають просто на вулиці без підпису керівника ТЦК – є незаконними.

Адвокат зазначив, що порожню повістку можна оскаржити, звернувшись до обласної ТЦК, Міноборони чи Нацполіції. Більше того, повістки без підпису керівника ТЦК та штампу незаконні.

Якщо ж підпис керівника та штамп стоять, то представник ТЦК може вписати прізвище до бланку після перевірки документів військовозобов’язаного.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", можна виділити такі важливі правила вручення повісток:

документ можуть вручити військовозобов’язаній особі віком від 18 до 60 років у будь-якому місці;

для вручення повістки необхідно встановити особу, якій вона вручається. Кожен громадянин зобов’язаний носити із собою документи, а за запитом надати їх для перевірки;

повістку вручають особисто.

Адвокат розповів, як слід реагувати на вручення повістки у громадському місці. За його словами, військовозобов’язаний має звернути увагу на те, хто вручає повістку та з’ясувати, чи є відповідне розпорядження керівника ТЦК та СП.

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