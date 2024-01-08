У Зеленского передумали насчет резонансной идеи по мобилизации - нардеп

Средняя зарплата в Украине составляет 19 тысяч грн

После появления в Верховной Раде (ВР) законопроекта об усовершенствовании мобилизации, правительство и народные депутаты работают над его усовершенствованием. При этом власти уже отказались от идеи, согласно которой право на бронирование могут получить те, кто платит не менее 6 тысяч грн налогов ежемесячно.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. Подробности он опубликовал в Телеграм.

"По идее от Шурмы бронированию за налоги 6 тысяч+, о которых писал Forbes и другие СМИ… уже в ОП отказались. Надеюсь не нужно объяснять причины и почему сразу эта идея была очень… мягко говоря странной?", — отметил он.

Напомним, что идею бронирования от мобилизации по налоговому принципу, по данным Forbes, предложил Офис президента. А возможных вариантов такого решения несколько.

Например, право на бронирование могут получить те, кто платит не менее 6 тысяч грн НДФЛ ежемесячно. Это могут сделать только те украинцы, чья зарплата "чистыми" составит минимум 33,4 тысячи грн. Еще 22% от этой суммы должен уплатить работодатель как ЕСВ.

При этом, по данным размещенных на платформе Work.ua, средняя зарплата в Украине составляет 19 тысяч грн.

Другая предложенная схема: освободить от мобилизации тех, за кого работодатель платит 14,5 тысячи грн в месяц ЕСВ, то есть это официально оформленные работники, которые получают зарплату 66 тысяч гривен.

Еще вариант — освобождение от службы и специалистов IT-компаний, которые присоединились к "Дія.City". Для этого они должны зарабатывать по меньшей мере 3200 долларов в месяц и платить с них налоги.

Ранее "Телеграф" писал, что в новом законопроекте о мобилизации немало пунктов, взволновавших общество. Среди них и банковские ограничения для уклоняющихся от мобилизации мужчин.