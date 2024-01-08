У Зеленського передумали щодо резонансної ідеї про мобілізацію — нардеп

Середня зарплата в Україні складає 19 тисяч грн

Після появи у Верховній Раді (ВР) законопроекту щодо удосконалення мобілізації уряд і народні депутати працюють над його удосконаленням. При цьому влада вже відмовилася від ідеї, згідно з якою право на бронювання можуть отримати ті, хто сплачує щонайменше 6 тисяч грн податків щомісяця.

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Желєзняк. Подробиці він опублікував у телеграмі.

"За ідеєю від Шурми бронюванню за податки 6 тисяч+, про які писав Forbes та інші ЗМІ… вже в ОП відмовилися. Сподіваюся не потрібно пояснювати причини і чому одразу ця ідея була дуже… м’яко кажучи дивною?", — Зауважив він.

Нагадаємо, що ідею бронювання від мобілізації за податковим принципом, за даними Forbes, запропонував Офіс президента. А можливих варіантів такого рішення є кілька.

Наприклад, право на бронювання можуть отримати ті, хто платить щонайменше 6 тисяч грн ПДФО щомісяця. Це можуть зробити лише ті українці, чия зарплата "чистими" становитиме щонайменше 33,4 тисячі грн. Ще 22% цієї суми має сплатити роботодавець як ЄСВ.

При цьому, за даними, розміщеними на платформі Work.ua, середня зарплата в Україні становить 19 тисяч грн.

Інша запропонована схема: звільнити від мобілізації тих, за кого роботодавець платить 14,5 тисячі гривень на місяць ЄСВ, тобто офіційно оформлені працівники, які отримують зарплату 66 тисяч гривень.

Ще варіант — звільнення від служби та спеціалістів IT-компаній, які приєдналися до "Дія.City". Для цього вони мають заробляти щонайменше 3200 доларів на місяць та сплачувати з них податки.

Раніше "Телеграф" писав, що у новому законопроекті про мобілізацію чимало пунктів, що схвилювали суспільство. Серед них і банківські обмеження для чоловіків, які ухиляються від мобілізації.