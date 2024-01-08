Мобілізація по-новому: у Раді визнали законопроєкт Кабміну "непридатним"

Деякі норми мають бути виключені

Антикорупційний комітет Верховної Ради України в понеділок, 8 січня 2024 року, визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що має корупційні ризики. Його не прийматимуть у такому вигляді.

Про це народний депутат України Олексій Гончаренко написав у своєму телеграм-каналі. Тепер депутатам доведеться внести правки, які виключили б ці корупційні ризики.

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"Тільки що антикорупційний комітет Ради визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, який містить корупційні ризики. Як я і казав, у такому вигляді його приймати категорично не можна", ― написав Гончаренко.

Раніше народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Фріз попереджала, що у цьому законопроєкті є корупційні ризики. Вона заявила, що надто багато норм потребують коригування. А деякі положення взагалі антиконституційні.

За словами Фріз, протягом трьох місяців дві робочі групи розробляли законопроєкт щодо змін у порядку мобілізації. Але замість цього документа у Раді зареєстрували проєкт від Кабміну, який депутатка назвала "наспіх зверстаним".

Нагадаємо, що минулого тижня у Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки проходили слухання з приводу законопроєкту про мобілізацію. Вони тривали три дні. На ці слухання також прийшли голова Міноборони Рустем Умєров, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала.

Раніше "Телеграф" писав, що законопроєкт про мобілізацію можуть повернути Кабміну на доопрацювання. Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.