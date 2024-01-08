Банки закриють рахунки ухилянтам? У НБУ оцінили ідею щодо нової мобілізації

Правоохоронні органи мають певні можливості

У новому законопроєкті про мобілізацію чимало пунктів, які схвилювали суспільство. Серед них і банківські обмеження для чоловіків, які ухиляються від мобілізації.

Проте перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова заявила, що не підтримує такі механізми стимулювання. Про це вона сказала в неділю, 7 січня, в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

"Не думаю, що нам варто вдаватися до таких фінансових репресій. Мають бути залучені інші механізми. Я не військова, але я думаю, що ті бази даних, які мають наші військкоми, ті плани мобілізації – все це можна досягти в цивілізований спосіб", – зауважила заступниця НБУ.

Катерина Рожкова також нагадала, що людину можна за номером телефона відстежити, і для цього не обов'язково дивитися картку й де відбувалися трансакції.

"Я хочу вірити, що до цього не дійде", – додала вона.

Чинне законодавство України, за словами заступниці НБУ, не надає державі можливості масово обмежувати фінансові операції ухилянтам.

"На сьогодні будь-яка інформація, яка є в банках і стосується кожної конкретної особи, вона може розкриватися тільки в окремих випадках. У більшості випадків – за рішенням суду. Окремі правоохоронні органи мають більше можливостей, але все ж таки вони не безмежні", – зауважила Рожкова.

Раніше "Телеграф" писав, що у суботу, 6 січня 2024 року, у Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершили слухання щодо законопроєкту про мобілізацію, але не вирішили його подальшої долі. Його можуть повернути на доопрацювання Кабміну вже наступного тижня.