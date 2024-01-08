Банки закроют счета уклонистам? В НБУ оценили идею о новой мобилизации

У правоохранительных органов есть определенные возможности

В новом законопроекте о мобилизации немало пунктов, взволновавших общество. Среди них и банковские ограничения для уклоняющихся от мобилизации мужчин.

Однако первая заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что не поддерживает такие механизмы стимулирования. Об этом она сказала в воскресенье, 7 января, в эфире телеканала "Мы — Украина".

"Не думаю, что нам стоит прибегать к таким финансовым репрессиям. Должны быть привлечены другие механизмы. Я не военная, но я думаю, что те базы данных, которые имеют наши военные, те планы мобилизации – все это можно достичь цивилизованным способом", – отметила заместитель НБУ.

Екатерина Рожкова также напомнила, что человека можно за номером телефона отследить, и для этого не обязательно смотреть карточку и где происходили трансакции.

"Я хочу верить, что до этого не дойдет", – добавила она.

Действующее законодательство Украины, по словам заместителя НБУ, не дает государству возможности массово ограничивать финансовые операции уклоняющимся.

"На сегодняшний день любая информация, которая есть в банках и касается каждого конкретного лица, она может раскрываться только в отдельных случаях. В большинстве случаев – по решению суда. Отдельные правоохранительные органы имеют больше возможностей, но все же они не безграничны", – заметила Рожкова.

Ранее "Телеграф" писал, что в субботу, 6 января 2024 года, в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершили слушания по законопроекту о мобилизации, но не решили его дальнейшую судьбу. Его могут вернуть на доработку Кабмина уже на следующей неделе.