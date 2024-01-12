Новый закон о мобилизации не нужен: офицер ВСУ высказал неожиданный взгляд

От его принятия ничего не изменится

Блогер, офицер ВСУ и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов усматривает в попытках принять новый закон о мобилизации только политическую составляющую. Он не видит в нем никакой необходимости, учитывая, что есть указ президента о всеобщей мобилизации и закон о военном положении, где все прописано.

"Для чего нужен новый закон? В этом я вижу только политическую составляющую: переложить ответственность на парламент, чтобы он принял еще один закон, чтобы это была коллективная ответственность депутатов за непопулярные меры по мобилизации, потому что ни президент, ни другие должностные лица не хотят нести за это ответственность единолично. Если бы было радикальное изменение подхода к мобилизации, то это еще понятно", — выразил он свою точку зрения в интервью "Телеграфу".

Он уточнил, что под радикальным изменением подхода имеет в виду, например, если бы Украина перешла бы на такую систему мобилизации, как в США. Там профессиональная армия, а в случае большой войны объявляется мобилизация по жребию.

"На кого выпал жребий, тот и мобилизуется. И это правильно. Выбрать, кому жить, кому умирать, поручив это только чиновникам — несправедливо. Тогда новый закон, если будет построен на принципах жребия, будет правильным. А мобилизовать 500 тысяч человек можно без всякого закона по указу президента, который действует. Поэтому я и говорю, что новый законопроект — это попытка переложить ответственность на депутатов, которые пребывают в состоянии сонной комы. Вот сейчас они коллективным решением подтвердят, что в стране действует указ президента о всеобщей мобилизации. И военкоматы как ловили людей на улицах, так и будут ловить. Ничего не меняется. Кто мог откупиться, тот и дальше будет это делать", — резюмировал Касьянов.

Детальнее читайте в полной версии интервью: "Бомбить Россию надо каждую ночь": Касьянов о миллионе дронов Зеленского, кризисе мобилизации и расслабленности в тылу

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом новых предложений. Вскоре документ направят на согласование в Кабмин. Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что он, в том числе, должен установить четкий срок службы по мобилизации.