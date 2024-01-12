Новий закон про мобілізацію не потрібен: офіцер ЗСУ висловив несподіваний погляд

Від його прийняття нічого не зміниться

Блогер, офіцер ЗСУ та засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов вбачає у спробах ухвалити новий закон про мобілізацію лише політичну складову. Він не бачить у ньому жодної необхідності, враховуючи, що є указ президента про загальну мобілізацію та закон про воєнний стан, де все прописано.

"Навіщо нам закон про мобілізацію, якщо є указ президента про загальну мобілізацію? Є закон про воєнний стан і там все прописано. Навіщо потрібен новий закон? У цьому я бачу лише політичну складову: перекласти відповідальність на парламент, щоб він ухвалив ще один закон, щоб це була колективна відповідальність депутатів за непопулярні заходи щодо мобілізації, бо ні президент, ні інші посадовці не хочуть нести за це відповідальність одноосібно. Якби була радикальна зміна підходу до мобілізації, це ще зрозуміло", — висловив він свою думку в інтерв’ю "Телеграфу".

Він уточнив, що під радикальною зміною підходу має на увазі, наприклад, якби Україна перейшла б на таку систему мобілізації, як у США. Там професійна армія, а у разі великої війни оголошується мобілізація за жеребом.

"На кого випав жереб, той і мобілізується. І це вірно. Вибрати, кому жити, кому вмирати, доручивши це лише чиновникам, — несправедливо. Тоді новий закон, якщо буде збудовано на принципах жереба, буде правильним. А мобілізувати 500 тисяч людей можна без жодного закону за указом президента, який діє. Тому я й кажу, що новий законопроєкт — це спроба перекласти відповідальність на депутатів, які перебувають у стані сонної коми. Ось зараз вони колективним рішенням підтвердять, що у країні діє указ президента про загальну мобілізацію. І військкомати як ловили людей на вулицях, так і ловитимуть. Нічого не змінюється. Хто міг відкупитися, той і далі це робитиме", — резюмував Касьянов.

Детальніше читайте у повній версії інтерв’ю: "Бомбити Росію треба щоночі": Касьянов про мільйон дронів Зеленського, кризу мобілізації та розслабленість в тилу

Раніше "Телеграф" розповідав, що Міністерство оборони України підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням нових пропозицій. Незабаром документ направлять на погодження до Кабміну. Міністр оборони Рустем Умеров розповів, що він, зокрема, має встановити чіткий термін служби по мобілізації.