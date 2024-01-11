Від "котиків" до воїнів: державі потрібно переглянути механізм мобілізації та захисту прав військових — Юрій Гудименко

Держава повинна переглянути механізми комунікації з суспільством у питанні мобілізаційних нововведень. Потрібно адекватна інформаційна політика щодо мотивації служби в Збройних Силах та посилення захисту прав військових.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю з Олексієм Тарасовим на каналі "Радіо НВ".

"Переважна більшість моїх побратимів говорять про те, що з точки зору армії виглядає так, ніби суспільство хоче надалі вважати військових "котиками, зайчиками", ставити лайки, але не змінювати їх в окопах. Комунікацію надзвичайно тонкого і чутливого питання, як зміни до механізму мобілізації, я оцінюю між "жахлива" та "катастрофічна". Тому багато людей бояться, що вони без навчання та підготовки вирушать на штурм укріпленого пункту супротивника. Це проблема. З одного боку, 90% закону про мобілізацію присвячене тому, за яким принципом та системою людина потрапляє до ЗСУ. Водночас необхідно комунікувати та вносити зміни в те, що відбувається з людиною після потрапляння в армію", — коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, причиною розсинхрованого артикулювання та аргументації нововведень в мобілізації є відсутність в державі інформаційної політики як такої. В результаті суспільство не готове до служби та не має розуміння щодо змін, які будуть впроваджуватися.

"Права військовослужбовців мають бути захищені набагато сильніше банально через те, що вони справою довели громадянство України та ризикують своїм життям тут і зараз. У практиці ізраїльської армії людина не може бути на "передку" більше, ніж визначений законом термін. Також можливо посилити права військовослужбовців тим, що їх навчання не може бути коротшим за визначений час, а також те, що людина має наближатися до фронту поступово. Спочатку після навчання бути за 20 км до лінії фронту, потім переміститися на 5 км, а тільки тоді виходити на першу лінію бойових дій", — підкреслив Юрій Гудименко.