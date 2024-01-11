От "котиков" к воинам: государству нужно пересмотреть механизм мобилизации и защиты прав военных — Юрий Гудыменко

Государство должно пересмотреть механизмы коммуникации с обществом по вопросу мобилизационных нововведений. Нужна адекватная информационная политика мотивации службы в Вооруженных Силах и усиления защиты прав военных.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко рассказал в интервью с Алексеем Тарасовым на канале "Радио НВ".

"Подавляющее большинство моих побратимов говорят о том, что с точки зрения армии выглядит так, будто общество хочет в дальнейшем считать военных "котиками, зайчиками", ставить лайки, но не менять их в окопах. Коммуникацию чрезвычайно тонкого и чувствительного вопроса, как изменения в механизме мобилизации, я оцениваю между "ужасная" и "катастрофическая". Поэтому многие люди боятся, что они без обучения и подготовки отправятся на штурм укрепленного пункта противника. Это проблема. С одной стороны, 90% закона о мобилизации посвящено тому, по какому принципу и системе человек попадает в ВСУ. В то же время необходимо коммуницировать и вносить изменения в происходящее с человеком после попадания в армию", — комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, причиной рассинхрованной артикулировки и аргументации нововведений в мобилизацию является отсутствие в государстве информационной политики как таковой. В результате общество не готово к службе и не понимает изменения, которые будут внедряться.

"Права военнослужащих должны быть защищены гораздо сильнее банально из-за того, что они делом доказали гражданство Украины и рискуют своей жизнью здесь и сейчас. В практике израильской армии человек не может быть на "передке" больше, чем определенный законом срок. Также возможно усилить права военнослужащих тем, что их обучение не может быть короче определенного времени, а также тем, что человек должен приближаться к фронту постепенно. Сначала после обучения быть за 20 км до линии фронта, затем переместиться на 5 км, а только тогда выходить на первую линию боевых действий", – подчеркнул Юрий Гудыменко.