Законопроєкт щодо мобілізації повертають Кабміну: що сталося у парламенті

За словами Арахамії, деякі норми прямо порушують права людини, якісь не оптимально сформульовані

У четвер, 11 січня, Верховна Рада мала розглянути законопроєкт про мобілізацію. За планом мала відбутися погоджувальна рада та засідання профільного комітету ВР. Проте, за словами присутніх у Раді нардепів, Погоджувальна рада затяглася, а за її підсумками заявили, що законопроєкт відкликається з розгляду у ВР. Нардепи продовжили роботу у залі, розглядаючи інші питання.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Цю інформацію підтвердив також нардеп Олексій Гончаренко.

"Ну кажуть, що в результаті розгляду в залі законопроєкту з мобілізації сьогодні не буде в залі поки так. Але все ще може змінитися (як ви побачили) Це справді найгірша організація процесу щодо законопроєкту, яку я бачив за 10 років", — написав Железняк в Telegram.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав у Telegram, що на закритій нараді з військовим командуванням та на засіданні Погоджувальної ради у закритому режимі були присутні Головнокомандувач Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умерів, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.

"Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню. Але всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації. За результатами наради законопроєкт повертається ініціатору (Кабміну, — ред.). Одночасно передаємо пропозиції, напрацьовані на комітеті та у робочих групах", — зазначив він.

Железняк резюмував, що по закону по мобілізації не буде жодних рішень найближчим часом. 11 січня Рада встигла проголосувати лише з одного питання, а потім було оголошено повітряну тривогу й нардепи пішли до укриття.

"Ну коротше по закону о мобілізації нічого не буде. Ні сьогодні, ні завтра. Ні в найближчий час. Сьогодні встигли проголосувати 9667-1 — уточнення правових засад регулювання Фондом участі банків у системі гарантування вкладів фізичних осіб за основу (270) і пішли в укриття. Все. Це найбільш бездарна та беззмістовна втрата рейтингу, яку ми спостерігали два тижні", — написав він.

Що цьому передувало

Раніше Гончаренко повідомляв, що засідання парламенту, на якому планували голосувати за проєкт про мобілізацію, було заплановано на 13:00. При цьому нардеп Ярослав Железняк говорив, що розпочати роботу парламенту в такий термін — "це дуже амбітна мета сьогодні".

"Зараз на Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Я такого бардаку з ухваленням законопроєкту ще ніколи не бачив. Це якийсь цирк із кіньми та Стефанчуком. Судячи з усього, парламент не розпочне свою роботу о 13-й, як це планувалося раніше. Якась закрита нарада, статус якої невідомий і куди нікого не пускають, триває.А Комітет тим часом сидить і чекає, які там далі будуть вказівки. Це так відбувається зараз робота над ключовим законопроєктом для мільйонів українців.Рада зламалася, а голова її – так точно", — прокоментував Гончаренко.

При цьому 10 січня він повідомляв, що нібито фракція "Слуга народу" ухвалила рішення повернути законопроєкт на доопрацювання. Того ж дня цю інформацію спростував Арахамія.

"Дуже був здивований прочитати про нібито якісь рішення нашої фракції на пабліках людей, які не мають до нас жодного відношення. Як і раніше, просимо довіряти лише офіційним джерелам. Погоджувальна Рада відбудеться завтра (11 січня — ред.) — про результати доповім окремо", — Заявив 10 січня.

Він також зазначив, що всі рішення прийматимуться на Погоджувальній раді за участю військового командування та керівництва Міноборони. Він додав, що інформацію про кадрові питання у Комітетах ВР буде надано найближчим часом.

За словами заступника голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва, для збалансування документа є кілька варіантів. Перший — доопрацювання законопроєкту між першим та другим читанням; другий — відправлення законопроєкту на доопрацювання. Як бачимо, спрацював другий.

Як повідомляв "Телеграф", 10 січня у Комітеті Ради з національної безпеки, оборони та розвідки підтвердили, що готують зміни до законопроєкту щодо мобілізації. У Раді хочуть "збалансувати проєкт між мобілізаційними та примусовими нормами"