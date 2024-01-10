Чи відправлять законопроект щодо мобілізації на доопрацювання: Арахамія розповів, що вирішили на засіданні "Слуги народу"

Нардепи хочуть зустрітися з керівництвом Міноборони

Верховна Рада вирішуватиме питання щодо долі законопроєкту про мобілізацію на Погоджувальній раді, який буде проведено 11 січня.

Про це повідомив у своєму telegram-каналі голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія за підсумком засідання фракції та обговорення плану роботи на найближчі дні.

"Всі рішення щодо розгляду законопроєктів прийматимуться на Погоджувальній раді, куди запрошено військове командування та керівництво Міністерства оборони", — написав він.

Крім того, він зазначив, що засідання Ради відбудеться 11 січня, а про його підсумки громадськість буде поінформовано окремо.

Арахамія також повідомив, що "СН" здивовані тим, що у мережі з’явилася інформація про рішення фракції від людей, які з нею не пов’язані. Очевидно, він мав на увазі нардепа "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, який до цього повідомив, що "слуги" повертатимуть законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання Кабміну.

Своєю чергою нардеп "Голосу" Ярослав Железняк зазначив, що перевірити рішення засідання фракції "СН" складно, оскільки туди практично ніхто не приходить.

"Але я не стверджував би, що там прийнято якесь фінальне рішення. Як мінімум тому, що воно точно з Урядом і, головне, ВП не узгоджено", — написав він і нагадав, що зараз президент і керівництво його Офісу знаходиться в Литві. .

Як повідомлялося раніше, нардепи "СН" зазначали, що із законопроєкту необхідно прибрати частину положень, які викликають найбільше питань. Наприклад, це стосується електронних повісток або скасування відстрочок для інвалідів.