Отправят ли законопроект по мобилизации на доработку: Арахамия рассказал, что решили на заседании "Слуги народа"

Нардепы хотят встретиться с руководством Минобороны

Верховная Рада будет решать вопрос о судьбе законопроекта о мобилизации на Согласительном совете, который будет проведен 11 января.

Об этом сообщил в своем telegram-канале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия по итогу заседания фракции и обсуждения плана работы на ближайшие дни.

"Все решения по рассмотрению законопроектов будут приниматься на Согласительном совете, куда приглашены военное командование и руководство Министерства обороны", — написал он.

Кроме того, он отметил, что заседание Совета состоится 11 января, а о его итогах общественность будет проинформировано отдельно.

Арахамия также сообщил, что "СН" удивлены тем, что в сети появилась информация о решениях фракции от людей, которые с ней не связаны. По всей видимости он имел в виду нардепа "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, который до этого сообщил, что "слуги" будут возвращать законопроект о мобилизации на доработку Кабмину.

В свою очередь нардеп "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что проверить решения заседания фракции "СН" сложно, поскольку туда практически никто не приходит.

"Но я бы не утверждал, что там принято какое-нибудь финальное решение. Как минимум потому, что оно точно с Правительством и, главное, ОП не согласовано", — написал он и напомнил, что сейчас президент и руководство его Офиса находится в Литве.

Как сообщалось ранее, нардепы "СН" отмечали, что из законопроекта необходимо убрать часть положений, которые вызывают больше всего вопросов. Например, это касается электронных повесток или отмены отсрочек для инвалидов.