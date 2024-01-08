Посилення мобілізації, але по-іншому. Які законопроєкти, окрім скандального від Кабміну, вже є у Раді

Зараз існує одночасно кілька версій

В Україні продовжують обговорювати варіанти посилення мобілізації. Після появи законопроєкту від Кабміну, який пропонує знизити призовний вік до 25 років та карати ухилянтів, встигли з'явитися ще кілька ідей, в тому числі звільняти від служби за сплату податків в 6 тисяч.

Свій варіант подав нардеп ВР Дмитро Разумков, кількома днями до цього Юлія Тимошенко запропонувала концепцію "справедливої мобілізації", також альтернативний проєкт подав нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко. Термін подання альтернативних законопроєктів спливає сьогодні, після цього комітет з нацбезпеки має рекомендувати на розгляд Ради один."Телеграф" розбирається, що саме пропонують різні партії:

Що пропонує Дмитро Разумков

Нардеп Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт щодо мобілізації, він станом на 8 січня одержаний парламентом та переданий на розгляд Комітету.

Автори цього законопроєкту в пояснювальній записці критикують проєкт від Кабміну (мовляв, той несе корупційні ризики й суперечить Конституції) та пропонують ряд послаблень. Тут пропонують вручати повістки лише особисто, а держава бере бюрократію на себе і створює для призовників е-кабінети. Доступ до акаунту надають під час вручення повістки.

Основні моменти:

мобілізація з 27, а не з 25;

місцева влада, поліція та роботодавці не беруть участі у рекрутингу;

у рекрутингу; е-кабінет призовника створює держава (ТЦК та СП, СБУ, ГУР). Доступ до е-кабінету надається шляхом вручення повістки. Можна самостійно звернутись в ТЦК та СП для отримання відомостей для доступу в е-кабінет;

треба йти до ТЦК тільки після отримання повістки (після оголошення мобілізації чи її продовження);

повістки вручаються виключно особисто у спосіб, що дозволяє ідентифікувати особу, якій вручається повістка,

у спосіб, що дозволяє ідентифікувати особу, якій вручається повістка, забороняється вручення повісток через е-кабінет або на електронну пошту;

чоловікам від 18 до 60 років не треба постійно носити з собою військовий квиток + ID.

підстави для відстрочки від призову не змінюються;

від призову не змінюються; з'являється квота на бронювання працівників патронатної служби (25%) та органів місцевого самоврядування (30%);

базова загальновійськова підготовка і базова військова служба запрацюють лише через пів року після припинення воєнного стану;

і базова військова служба запрацюють лише після припинення воєнного стану; за бажанням демобілізація після 24 місяців , з яких не менше 8 місяців були участю безпосередньо у воєнних (бойових) діях. Для порівняння: уряд пропонував звільнення після 36 місяців;

, з яких не менше 8 місяців були участю безпосередньо у воєнних (бойових) діях. Для порівняння: уряд пропонував звільнення після 36 місяців; виключити покарання для ухилянтів (заборона продавати майно, брати кредити, консульства за кордоном не робитимуть паспорти тощо);

гарантованість відпусток військовим під час дії воєнного стану, в той час, як основний проєкт покладає це питання на розсуд командира;

Окрім цього, пропонується ввести ширший перелік підстав для звільнення від проходження базової військової служби (+особи, які самостійно виховують дітей, утримують осіб з інвалідністю, інші пільгові умови, які є підставою звільнення від служби). Вона не може тривати довше року.

На ФОПів не поширюється транспортний обов’язок. У підприємства не можна забирати понад 30% ТЗ. Вилучено обмеження на вступ до державної служби, поліції і прокуратури лише за умови досвіду військової служби.

Проєкт "справедливої мобілізації" від Юлії Тимошенко

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко запропонувала зробити нову хвилю мобілізацію справедливою та розумною, аби вона не збурювала суспільство. Пропозиції лишилися на рівні заяв, жодного документа на розгляд поки не подано. Фракція вноситиме свої пропозиції у вигляді правок. Ось головні тези:

Призов з 27;

Хто воює понад 1,5 року, має отримати вибір: вдвічі вища зарплатня чи відпустка , ротація на рік.

, ротація на рік. Де брати нових людей: понад півмільйона силовиків перебувають у тилу , треба відібрати з їх числа підготовлених, які володіють зброєю та піти на фронт. Мотивувати вступати до лав ЗСУ збільшенням зарплат, надання житла, соцзахисту для дітей, медичної страховки у випадку поранення.

, треба відібрати з їх числа підготовлених, які володіють зброєю та піти на фронт. Мотивувати вступати до лав ЗСУ соцзахисту для дітей, медичної страховки у випадку поранення. Підготовка добровольців мусить тривати щонайменше пів року;

Критерії тих, хто не підлягає мобілізації: з родини забирати максимум одну людину, не можна мобілізовувати студентів, науковців, викладачів, освітян, людей з інвалідністю I, II, III групи, висококваліфікованих працівників підприємств і батьків, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей.

Альтернативний проєкт Олексія Гончаренка

Нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко вніс альтернативний законопроєкт номер 10378-1 від 28 грудня, де, як він каже, виправив помилки проєкту від Кабміну. Мовляв, без поправок документ приймати не можна, бо він неконституційний.

Головні моменти:

зміна призовного віку з 27 до 25 років ;

; звільнені з полону можуть взяти додаткову оплачувану відпустку на 90 днів;

демобілізація через 18 місяців (не 36, як хоче уряд);

(не 36, як хоче уряд); строковики мають право на звільнення через місяць після набрання чинності закону (уряд каже через 7 місяців);

після набрання чинності закону (уряд каже через 7 місяців); право на звільнення особам з інвалідністю 3 групи (уряд пропонує лише для 1 та 2 груп), третю групу мобілізовувати не можна;

відстрочка від мобілізації чоловіків осіб з інвалідністю;

студенти мають право на відстрочку. Але тільки ті, що здобувають рівень вище за вже здобутий.

Що було у проєкті Кабміну

Кабінет міністрів на Різдво неочікувано вніс до Верховної Ради законопроєкт про посилення мобілізації, який містить ряд контроверсійних положень. Це ще не закон і його лише обговорюють. На останньому засіданні парламентського комітету нацбезпеки були присутніми головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умеров, вони заявили, що законопроєкт треба доопрацьовувати, з нього можуть усунути антиконституційні норми.

Головні зміни:

знизити призовний вік з 27 до 25 років,

чоловікам треба мати "електронний кабінет призовника", куди треба самостійно внести свої дані, за необхідності уточнивши їх у ЦНАПі, ТЦК. Повістка може прийти через е-кабінет чи електронну пошту;

поліція може вручати повістки, а співробітники ТЦК перевіряти паспорт. Повістку можуть вручити за місцем проживання, роботи або в громадських місцях.

військовозобов'язані мають скрізь носити військовий квиток та ID;

порушників зможуть затримати на строк до 3 годин для протоколу або для встановлення особи до 3 діб;

скасувати поняття "обмеженої придатності", строкової служби;

запровадження "базової військової служби" у ВНЗ для усіх без винятку громадян;

право на відстрочку мають особи з інвалідністю першої та другої групи, студенти, які здобувати освіту вищого рівня за раніше здобутий;

покарання для ухилянтів: заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном, обмеження на право керування автомобілем і отримати права, користуватися коштами, брати кредит, отримувати пільги, консульські послуги за кордоном.

демобілізація після 36 місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав про ідею ексміністра економіки Тимофія Милованова проводити мобілізацію шляхом лотереї чи жеребкування. Таке жеребкування справді існувало у США, його проводили під час війни у В'єтнамі, детальніше читайте тут.