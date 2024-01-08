Усиление мобилизации, но по-другому. Какие законопроекты, кроме скандального от Кабмина, уже есть в Раде

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В Украине продолжают обсуждать варианты усиления мобилизации. После появления законопроекта от Кабмина, который предлагает снизить призывной возраст до 25 лет и наказывать уклонявшихся, успели появиться еще несколько идей, в том числе освобождать от службы за уплату налогов в 6 тысяч.

Свой вариант подал нардеп ВР Дмитрий Разумков, несколькими днями ранее Юлия Тимошенко предложила концепцию "справедливой мобилизации", также альтернативный проект подал нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко. Срок представления альтернативных законопроектов истекает сегодня, после этого комитет по нацбезопасности должен рекомендовать на рассмотрение Рады один. "Телеграф" разбирается, что именно предлагают разные партии:

Что предлагает Дмитрий Разумков

Нардеп Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект по мобилизации, он по состоянию на 8 января получен парламентом и передан на рассмотрение Комитета.

Авторы этого законопроекта в пояснительной записке критикуют проект от Кабмина (дескать, тот несет коррупционные риски и противоречит Конституции) и предлагают ряд послаблений. Здесь предлагают вручать повестки только лично, а государство берет бюрократию на себя и создает для призывников е-кабинеты. Доступ к аккаунту предоставляется при вручении повестки.

Основные моменты:

мобилизация из 27, а не из 25;

местные власти, полиция и работодатели не участвуют в рекрутинге;

в рекрутинге; е-кабинет призывника создает государство (ТЦК и СП, СБУ, ГУР). Доступ к е-кабинету предоставляется путем вручения повестки. Можно самостоятельно обратиться в ТЦК и СП для получения сведений для доступа в е-кабинет;

нужно идти в ТЦК только после получения повестки (после объявления мобилизации или ее продления);

повестки вручаются исключительно лично способом, позволяющим идентифицировать лицо, которому вручается повестка,

способом, позволяющим идентифицировать лицо, которому вручается повестка, запрещается вручение повесток через е-кабинет или по электронной почте;

мужчинам от 18 до 60 лет не следует постоянно носить с собой военный билет + ID.

основания для отсрочки от призыва не изменяются;

от призыва не изменяются; появляется квота на бронирование работников патронатной службы (25%) и органов местного самоуправления (30%);

базовая общевойсковая подготовка и базовая военная служба заработают только через полгода после прекращения военного положения;

и базовая военная служба заработают только после прекращения военного положения; по желанию демобилизация после 24 месяцев , из которых не менее 8 месяцев участвовали непосредственно в военных (боевых) действиях. Для сравнения: правительство предлагало увольнение после 36 месяцев;

, из которых не менее 8 месяцев участвовали непосредственно в военных (боевых) действиях. Для сравнения: правительство предлагало увольнение после 36 месяцев; исключить наказание для уклоняющихся (запрет продавать имущество, брать кредиты, консульства за границей не будут делать паспорта и т.п.);

гарантированность отпусков военным во время действия военного положения, в то время как основной проект возлагает этот вопрос на усмотрение командира;

Кроме того, предлагается ввести более широкий перечень оснований для освобождения от прохождения базовой военной службы (+ лица, самостоятельно воспитывающие детей, содержащие лиц с инвалидностью, другие льготные условия, которые являются основанием освобождения от службы). Она не может длиться больше года.

На ФЛП не распространяется транспортная обязанность. У предприятия нельзя забирать более 30% ТС. Изъяты ограничения на поступление в государственную службу, полицию и прокуратуру только при условии опыта военной службы.

Проект "справедливой мобилизации" от Юлии Тимошенко

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила сделать новую волну мобилизацию справедливой и разумной, чтобы она не волновала общество. Предложения остались на уровне заявлений, ни один документ на рассмотрение пока не подан. Фракция будет вносить свои предложения посредством правок. Вот главные тезисы:

Призыв по 27;

Кто воюет более 1,5 лет, должен получить выбор: вдвое выше зарплата или отпуск , ротация на год.

, ротация на год. Где брать новых людей: более полумиллиона силовиков находятся в тылу , нужно отобрать из их числа подготовленных, владеющих оружием. Мотивировать поступать в ряды ВСУ увеличением зарплат, предоставлением жилья, соцзащитой для детей, медицинской страховкой в случае ранения.

, нужно отобрать из их числа подготовленных, владеющих оружием. Мотивировать поступать в ряды ВСУ соцзащитой для детей, медицинской страховкой в случае ранения. Подготовка добровольцев должна длиться не менее полугода;

Критерии тех, кто не подлежит мобилизации: из семьи забирать максимум одного человека, нельзя мобилизовывать студентов, ученых, преподавателей, педагогов, людей с инвалидностью I, II, III группы, высококвалифицированных работников предприятий и родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

Альтернативный проект Алексея Гончаренко

Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко внес альтернативный законопроект №10378-1 от 28 декабря, где, как он говорит, исправил ошибки проекта от Кабмина. Мол, без поправок документ принимать нельзя, потому что он неконституционный.

Главные моменты:

смена призывного возраста с 27 до 25 лет ;

; освобожденные из плена могут взять дополнительный оплачиваемый отпуск на 90 дней;

демобилизация через 18 месяцев (не 36, как хочет правительство);

(не 36, как хочет правительство); срочники имеют право на увольнение через месяц после вступления в силу закона (правительство говорит через 7 месяцев);

после вступления в силу закона (правительство говорит через 7 месяцев); право на увольнение лицам с инвалидностью 3 группы (правительство предлагает только 1 и 2 групп), третью группу мобилизовывать нельзя;

отсрочка от мобилизации мужчин с инвалидностью;

студенты имеют право на отсрочку. Но только получающие уровень выше уже полученного.

Что было в проекте Кабмина

Кабинет министров на Рождество неожиданно внес в Верховную Раду законопроект об усилении мобилизации, содержащий ряд контроверсионных положений. Это еще не закон и его только обсуждают. На последнем заседании парламентского комитета нацбезопасности присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров, они заявили, что законопроект нужно дорабатывать, с него могут устранить антиконституционные нормы.

Главные изменения:

снизить призывной возраст с 27 до 25 лет,

мужчинам нужно иметь "электронный кабинет призывника", куда нужно самостоятельно внести свои данные, при необходимости уточнив их в ЦПАУ, ТЦК. Повестка может прийти через е-кабинет или по электронной почте;

полиция может вручать повестки, а сотрудники ТЦК проверять паспорт. Повестку могут вручить по месту жительства, работы или в общественных местах.

военнообязанные должны везде носить военный билет и ID;

нарушителей смогут задержать срок до 3 часов для протокола или для установления лица до 3 суток;

отменить понятие "ограниченной годности", срочной службы;

введение "базовой военной службы" в ВУЗе для всех без исключения граждан;

право на отсрочку имеют лица с инвалидностью первой и второй группы, студенты, которые получают образование высшего уровня за ранее полученное;

наказание уклоняющимся: запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение на право управления автомобилем и получить права, пользоваться средствами, брать кредит, получать льготы, консульские услуги за рубежом.

демобилизация после 36 месяцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал об идее экс-министра экономики Тимофея Милованова проводить мобилизацию путем лотереи или жеребьевки. Такая жеребьевка действительно существовала в США, она проводилась во время войны во Вьетнаме, подробнее читайте здесь.