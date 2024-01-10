У Раді запропонували правки до законопроєкту про мобілізацію, які "задобрять" його: список

Раніше Міноборони погодилося із збереженням відстрочки для інвалідів

Комітет Ради з нацбезпеки запропонував низку правок у резонансний законопроєкт по мобілізації. Вони стосуються відстрочок, демобілізації та електронних повісток

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. Серед них:

надання відстрочки здобувачам освіти за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності (професії);

надання відстрочки особам, зарахованим на навчання до інтернатури;

надання відстрочки від мобілізації для вчених та викладачів за умови, що вони працюють на основному місці роботи не менше ніж на 0,75 ставки (а не тільки на повну ставку);

виключити повістки через електронну пошту;

запровадити підставу для звільнення з військової служби військовослужбовців, родичі яких загинули за участю АТО;

скоротити терміни звільнення строковиків.

Варто зазначити, що раніше Гончаренко також писав, що Міноборони погодилося зі збереженням відстрочки для інвалідів.

Також нардеп додав важливе уточнення, що зараз ці правки лише обговорюють знову із фракціями у Спікера і лише ввечері буде засідання Комітету.

"І то, навіть після комітету це буде просто рекомендації до другого читання. Коротше без "точно" на даний час", — пише він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у вівторок, 9 січня, законопроект мали розглянути на засіданні комітету з нацбезпеки, але до нього так і не дісталися. Наразі його мають розглянути вже сьогодні, 10 січня.