В Раде предложили правки в законопроект о мобилизации, которые "задобрят" его: список

Ранее Минобороны согласилось с сохранением отсрочки для инвалидов

Комитет Рады по нацбезопасности предложил ряд правок в резонансный законопроект по мобилизации. Они касаются отсрочек, демобилизации и электронных повесток

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Среди них:

предоставление отсрочки соискателям образования при условии ее последовательного получения без учета специальности (профессии);

предоставление отсрочки лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;

предоставление отсрочки от мобилизации для ученых и преподавателей при условии, что они работают на основном месте работы не менее чем на 0,75 ставки (а не только на полную ставку;

исключить повестки через электронную почту;

ввести основание для увольнения с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;

сократить сроки увольнения срочников.

Стоит отметить, что ранее Гончаренко также писал о том, что Минобороны согласилось с сохранением отсрочки для инвалидов.

Также нардеп добавил важное уточнение, что сейчас эти правки только обсуждают снова с фракциями у Спикера и только вечером будет заседание Комитета.

"И то даже после комитета это будет просто рекомендации ко второму чтению. Короче без "точно" в настоящее время", — пишет он.

Напомним, ранее мы писали о том, что во вторник, 9 января, законопроект должны был рассмотреть на заседании комитета по нацбезопасности, но к нему так и не добрались. Теперь его должны рассмотреть уже сегодня, 10 января.