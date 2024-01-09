Рада не будет рассматривать законопроект о мобилизации в среду: в чем причина (обновлено)
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Нардепы указывают на базовый сценарий
Нашумевший новый законопроект о мобилизации планировали вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины в среду, 10 января. Однако этого не произойдет.
Во вторник, 9 января, законопроект должен был рассмотреть на заседании комитета по нацбезопасности, но к нему так и не добрались. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
По его словам, завтра, 10 января, его скорее всего еще раз рассмотрят на заседании комитета по нацбезопасности.
"Комитет по нацбезопасности и обороне до сих пор не перешел к рассмотрению мобилизационного законопроекта. Уже больше 6 часов идет рассмотрение других вопросов", — написал Гончаренко.
В то же время народный депутат Ярослав Железняк отметил, что существует наиболее вероятный базовый сценарий — принятие в первом чтении правительственной версии с рекомендациями комитета по изменениям текста (во время доработки во втором чтении).
"Но посмотрим, что решат в результате на комитете по обороне. Там до сих пор продолжается заседание по другому закону", — добавил он, подтверждая слова Гончаренко, что к законопроекту еще не добрались.
UPD: Железняк написал, что комитет обороны заседания завершил и перенес вопросы по мобилизации на среду, 10 января.
"Соответственно завтра (вероятнее всего) подготовят решение по рекомендации принятия правительственного закона с предложениями от Комитета (которые должны быть учтены до второго чтения) и соответственно в зал законопроект пойдет 11 января", — написал он.
Ранее мы писали, что, кроме вышеупомянутого законопроекта, Верховной Раде были поданы и другие. "Телеграф" разобрался, что предлагают нардепы.