Рада не будет рассматривать законопроект о мобилизации в среду: в чем причина (обновлено)

Нардепы указывают на базовый сценарий

Нашумевший новый законопроект о мобилизации планировали вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины в среду, 10 января. Однако этого не произойдет.

Во вторник, 9 января, законопроект должен был рассмотреть на заседании комитета по нацбезопасности, но к нему так и не добрались. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

По его словам, завтра, 10 января, его скорее всего еще раз рассмотрят на заседании комитета по нацбезопасности.

"Комитет по нацбезопасности и обороне до сих пор не перешел к рассмотрению мобилизационного законопроекта. Уже больше 6 часов идет рассмотрение других вопросов", — написал Гончаренко.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк отметил, что существует наиболее вероятный базовый сценарий — принятие в первом чтении правительственной версии с рекомендациями комитета по изменениям текста (во время доработки во втором чтении).

"Но посмотрим, что решат в результате на комитете по обороне. Там до сих пор продолжается заседание по другому закону", — добавил он, подтверждая слова Гончаренко, что к законопроекту еще не добрались.

UPD: Железняк написал, что комитет обороны заседания завершил и перенес вопросы по мобилизации на среду, 10 января.

"Соответственно завтра (вероятнее всего) подготовят решение по рекомендации принятия правительственного закона с предложениями от Комитета (которые должны быть учтены до второго чтения) и соответственно в зал законопроект пойдет 11 января", — написал он.

Ранее мы писали, что, кроме вышеупомянутого законопроекта, Верховной Раде были поданы и другие. "Телеграф" разобрался, что предлагают нардепы.