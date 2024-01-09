Призыв по TikTok: что изменит мобилизация блоггеров и последует ли за ними на фронт армия подписчиков

Лидер "Бумбокса" считает, что каждый гражданский должен получить военную профессию

В Украине разразился очередной скандал: на фоне трудностей с мобилизацией, военные призвали пойти в ВСУ украинских блоггеров-миллионников. У инфлюэнсеров, мол, огромная аудитория и если они наденут форму, то их примеру последуют другие украинцы.

Впрочем, сами блоггеры от такой идеи, мягко говоря, не в восторге. Спасет ли мобилизацию призыв звезд TikTok и Instagram, разбирался "Телеграф".

С чего все началось

С идеей мобилизации блоггеров выступили заместитель руководителя Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко и офицер управления 12-й бригады НГУ "Азов" Дмитрий "Дипломат".

"Есть мужчины, которые демонстрируют совсем другую жизнь. Мы говорим о мобилизации, как стимулировать людей прийти хотя бы в ТЦК, на ВЛК. Мы не говорим сразу уйти на фронт. И тут заходит, например, Миша Лебига (стал известен благодаря мему, в которому его изобразили в роли кандидата в президенты. — Ред. ), и у него в сторис постоянно о том, что он где-то пьет, ведет разгульный образ жизни, и молодое поколение смотрит и думает: "Если он так отдыхает, гуляет и донатит, так и мы так можем, чего вы нас зовете в военкоматы?", — отметил Коваленко.

"Ребята, у вас многотысячная или даже миллионная аудитория, молодежи нужно показывать пример страны, которая борется за выживание своей нации. Вы – лидеры мнений, обращайте внимание молодежи на то, что сейчас мы должны сделать все для того, чтобы потом наши дети не воевали, и чтобы наши дети были живы и им было где жить", — добавил Дмитрий "Дипломат".

Сам Лебига, которому было адресовано обращение военных, пока никак не отреагировал на призыв мобилизоваться, однако за него и других инфлюэнсеров вступился другой известный блоггер Александр Волошин.

"Ситуация: ваш товарищ/друг/отец воюет... И его рота понимает, что нет машин, нет техники и государство ничего не дает... И здесь ваш отец понимает, что рядом с ним блоггеры, бизнесмены и те, кто раньше донатил – большинство из них уже воюет, или покинули страну и им стало уже все равно, потому что они убегали от мобилизации и считают, что их выдворили из страны. Будут ли закрываться сборы? Нет. Будет ли провал на фронте? Думаю, да", — написал Волошин в своем Instagram.

Статус блоггера – не отсрочка

Идея активнее мобилизовать какую-то одну категорию украинцев (в данном случае блоггеров) выглядит довольно сомнительно с точки зрения конституционного права, ведь обязанность защищать страну, согласно статье 65 Конституции, распределена пропорционально между всеми гражданами.

"Мобилизация - это не выборочный инструмент. В запросе общества сейчас есть справедливость, при которой военная служба не будет наказанием, выбором той или иной группы людей. Поэтому блоггеры — не блоггеры, здесь нет разницы. Вопросы службы, повесток, уточнение данных в ТЦК, должны быть нормализованы в обществе. По закону каждый военнообязанный должен уточнить свои данные в ТЦК и это не вопрос героизма. Это нормальный шаг", — объясняет "Телеграфу" военнослужащий, соучредитель PR-агентства Gres Todorchuk Александр Тодорчук.

"Сходить в ТЦК – это даже не обсуждается. Это требование закона. Идет война и ты должен сходить. Это все равно что задавать вопрос: целесообразно ли платить налоги?", — добавляет в комментарии "Телеграфу" военный Павел Вышебаба, уже на войне ставший известным блоггером и поэтом.

Таким образом, инфлюэнсеры должны быть мобилизованы на общих основаниях, а если этого еще не случилось, то здесь скорее возникают вопросы работы ТЦК и системы призыва в целом.

Кроме того, подобные инициативы возникают не от хорошей жизни. Провал по мобилизации открыто признается даже в комитете ВР по вопросам нацбезопасности и обороны. Поэтому концепция – "приди в ТЦК, чтобы показать пример" как инструмент кризисного менеджмента, казалось бы, не такая уж и плохая идея. Но здесь возникают два принципиальных вопроса.

Такая реклама сработает?

В 1958 году в США призвали в армию даже суперзвезду Элвиса Пресли. Таким образом, была пропиарена престижность воинского долга и продемонстрирована константа "закон один для всех".

На украинском фронте также уже есть известные лица, однако мотивирует ли это других браться за оружие? Замерить, сколько людей мобилизовалось под влиянием примера известного человека, конечно, невозможно.

"Однако когда публичные люди совершают какое-то действие, это вдохновляет и показывает пример, — уверяет Тодорчук. — Соответственно, если человек рассказывает о своей жизни в социальных сетях, но в этой картинке нет места донатам или призыву, то передаются определенные ценности подписчикам".

"Конечно, блоггеры с большой аудиторией имеют определенное влияние, но мы не можем точно знать, смогут ли они изменить мнение своей аудитории, или хотя бы минимально мотивировать задуматься людей. Хотя я считаю, что смогут. Впрочем, не знаю насколько поход в ТЦК есть актуальным по состоянию на январь 2024 года. Многие бригады предлагают обращаться к ним напрямую и выбирать себе специальность. А когда вы приходите в ТЦК, то все на усмотрение комиссара и ваша военная должность может не совпадать с тем, чем вы занимались в гражданской жизни", — добавляет Вышебаба.

Однако, если стоит задача по-настоящему популяризировать военную службу (потому что именно для этого призывают блоггеров в ТЦК), то одних только сторис в лентах инфлюэнсеров будет мало.

"Здесь не работает как в продуктовом маркетинге. Продается же не абонемент в спортзал, здесь вопрос глобальный. Безусловно, популяризировать службу в армии нужно, и на это нужно время. Надо задействовать много разных каналов и инструментов коммуникаций во всех аспектах жизни военнообязанных. Нет волшебной пилюли, которая заставила бы сразу пойти в ВСУ тех, кто до сих пор туда не пошел.Те лидеры мнений, которые сами уже на фронте, могут об этом говорить и как-то посодействовать. Именно они могут начать какую-то кампанию, но тут нужна координация", — комментирует "Телеграфу" основатель PR Batteries agency Роман Мединский.

Более того, не факт, что то, что увидят блоггеры при походе в ТЦК, станет мотивирующей рекламой. И тут уже вопрос к системе мобилизации, то есть к "продукту", который предлагается рекламировать. А с его привлекательностью есть некоторые проблемы.

"Значительная часть проблемы, что нет конечного срока службы. Непонятно, на сколько идти. Людей мобилизуют без "срока годности". Человек идет в армию и не знает, когда он вернется", — говорит Вышебаба.

Микроскоп по гвоздям

Во-вторых, остается дилемма использования ресурсов адекватно обстоятельствам. Тот же Лебига в июле 2023 года провел стрим на Twitch, в ходе которого собрал 8,3 млн. гривен на беспилотники для ГУР.

Такое волонтерство, конечно, ни в коем случае не освобождает блоггеров от воинского долга.

"Перед страной стоит задача изменить парадигму того, что военные это какие-то отдельные люди, а гражданские — какие-то другие. Полномасштабная война предполагает, что воюют все или многие", — уверяет Вышебаба.

Однако если мобилизовать больших донатеров на фронт, не станет ли это забиванием гвоздей микроскопом?

"Здесь действительно вопрос к тому, где ты будешь более эффективным. А сейчас в армии много людей, которые были очень эффективны в тылу в гражданской жизни. И даже если ты имеешь много денег и способен собирать много денег, все равно ты должен выполнить свой долг, — подчеркивает Вышебаба.

В свою очередь лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который с первых дней широкомасштабного вторжения пошел в армию, заверил "Телеграф", что баланс между сборами на ВСУ (своими концертами группа собирает миллионы гривен на армию) и военной службой можно найти.

"Кроме профессии гражданской каждый украинец должен овладеть и профессией военной. Вы же в квартире своей двери ставите и надежный замок. Так же и здесь: это наша "квартира", это наша страна. Мы должны научиться ее защищать. Это займет все ваше время или половину — нужно уже исходить из приоритетов и коэффициента полезного действия", — резюмировал Хливнюк.

Как видим, однозначного решения вопроса не существует, но если государство все же исповедует подход разумной мобилизации, то должно найти баланс между коэффициентом полезного действия гражданских в тылу и на фронте.