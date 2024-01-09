Призов по TikTok: що змінить мобілізація блогерів і чи піде за ними на фронт армія підписників

Лідер "Бумбоксу" вважає, що кожен цивільний має отримати військову професію

В Україні спалахнув черговий скандал: на фоні труднощів з мобілізацією, військові закли́кали піти в ЗСУ українських блогерів-мільйонників. У інфлюенсерів, мовляв, величезна аудиторія і якщо вони вдягнуть однострій, то їхній приклад наслідуютьй інші українці.

Втім, самі блогери від такої ідеї, м’яко кажучи, не в захваті. Чи врятує мобілізацію призов зірок TikTok та Instagram, розбирався "Телеграф".

З чого все почалося

З ідеєю мобілізації блогерів виступили заступник керівника Центру протидії дезінформації лейтенант Андрій Коваленко та офіцер управління 12-ї бригади НГУ "Азов" Дмитро "Дипломат".

"Є чоловіки, які демонструють зовсім інше життя. Ми говоримо про мобілізацію, як стимулювати людей прийти хоча б в ТЦК, на ВЛК. Ми не говоримо одразу піти на фронт. І тут заходить, наприклад, Міша Лебіга (став відомий завдяки мему, в якому його зобразили в ролі кандидата в президенти. — Ред.), і у нього в сторіс постійно про те, що він десь п'є, веде розгульний спосіб життя, і молоде покоління дивиться і думає: "Якщо він так відпочиває, гуляє і донатить, то і ми так можемо, чого ви нас кличете в військкомати?", — зазначив Коваленко.

"Хлопці, у вас багатотисячна або мільйонна аудиторія, мо́лоді треба показувати приклад країни, яка бореться за виживання своєї нації. Ви – лідери думок, звертайте увагу молоді на те, що зараз ми повинні зробити все для того, щоб потім наші діти не воювали, і щоб наші діти були живі і їм було де жити", — додав Дмитро "Дипломат".

Сам Лебіга, якому було адресовано звернення військових, поки ніяк не відреагував на заклик мобілізуватися, однак за нього та інших інфлюенсерів вступився інший відомий блогер Олександр Волошин.

"Ситуація: ваш товариш/друг/батько воює… І його рота розуміє, що нема машин, нема техніки і держава нічого не дає… І тут ваш батько розуміє, що поруч з ним блогери, бізнесмени і ті, хто раніше донатив – більшість з них вже воює, або покинули країну і їм стало вже все одно, тому що вони тікали від мобілізації і вважають, що їх витурили з країни. Чи будуть закриватись збори? Ні. Чи буде провал на фронті? Думаю, так", — написав Волошин у своєму Instagram.

Статус блогера – не відстрочка

Ідея активніше мобілізувати якусь одну категорію українців (у даному разі блогерів) виглядає досить сумнівно з точки зору конституційного права, адже обов’язок захищати країну, згідно з 65 статтею Конституції, розподілений пропорційно між усіма громадянами.

"Мобілізація — це не вибірковий інструмент. В запиті суспільства зараз є справедливість, при якій військова служба не буде покаранням, вибором тієї чи іншої групи людей. Тому блогери — не блогери, тут нема ніякої різниці. Питання служби, повісток, уточнення даних в ТЦК, має бути нормалізоване в суспільстві. Згідно із законом кожен військовозобов’язаний має уточнити свої дані в ТЦК і це не питання героїзму. Це нормальний крок", — пояснює "Телеграфу" військовослужбовець, співзасновник PR-агенції Gres Todorchuk Олександр Тодорчук.

"Сходити в ТЦК – це навіть не обговорюється. Це вимога закону. Йде війна і ти мусиш сходити. Це все одно що ставити питання: чи доцільно платити податки?", — додає в коментарі "Телеграфу" військовий Павло Вишебаба, який вже на війні став відомим блогером і поетом.

Таким чином, інфлюенсери мають бути мобілізовані на загальних засадах, а якщо цього ще не трапилось, то тут швидше виникають запитання до роботи ТЦК і системи призову в цілому.

З іншого боку, подібні ініціативи виникають не від гарного життя. Провал по мобілізації відкрито визнають навіть у комітеті ВР з питань нацбезпеки і оборони. Тому концепція – "прийди в ТЦК, щоб показати приклад" як інструмент кризового менеджменту, здавалося б, не така вже і погана ідея. Але тут виникають два принципові запитання.

Така реклама спрацює?

1958 року в США призвали в армію навіть суперзірку Елвіса Преслі. Таким чином, була пропіарена престижність військового обов’язку і продемонстрована константа "закон один для всіх".

На українському фронті також вже є відомі обличчя, однак чи мотивує це інших братися за зброю? Заміряти, скільки людей мобілізувалося під впливом прикладу відомої людини, звісно, неможливо.

"Однак коли публічні люди роблять якусь дію, це надихає і показує приклад, — запевняє Тодорчук. – Відповідно, якщо людина розповідає про все своє життя в соціальних мережах, але в цій картинці нема місця донатам або призову, то передаються певні цінності підписникам".

"Звісно, блогери з великою аудиторією мають певний вплив, але ми не можемо точно знати, чи вони зможуть змінити думку своєї аудиторії, чи хоча б мінімально мотивувати замислитись людей. Хоча я вважаю, що зможуть. Втім, не знаю наскільки похід в ТЦК є актуальним станом на січень 2024 року. Багато бригад пропонують звертатися до них напряму́ і обирати собі спеціальність. А коли ви приходите в ТЦК, то все на розсуд комісара і ваша військова посада може не співпадати з тим, чим ви займалися у цивільному житті", — додає Вишебаба.

Однак, якщо стоїть завдання по-справжньому популяризувати військову службу (бо ж саме для цього призивають блогерів у ТЦК), то самих лише сторіс у стрічках інфлюенсерів буде замало.

"Тут не працює як в продуктовому маркетингу. Продається ж не абонемент у спортзал, тут питання глобальне. Безумовно, популяризувати службу в армії потрібно, та на це потрібен час. Треба задіяти багато різних каналів і інструментів комунікацій у всіх аспектах життя військовозобов’язаних. Нема чарівної пілюлі, яка б змусила одразу піти в ЗСУ тих, хто до цього часу туди не пішов. Ті лідери думок, які самі вже на фронті, можуть про це говорити і якось посприяти. Саме вони можуть почати якусь кампанію, але ж для цього треба координація", — коментує "Телеграфу" засновник PR Batteries agency Роман Мединський.

Більше того, не факт, що те, що побачать блогери при поході в ТЦК, стане мотивуючою рекламою. І тут вже питання до системи мобілізації, тобто до "продукту" який пропонується рекламувати. А з його привабливістю є певні проблеми.

"Значна частина проблеми, що нема кінцевого строку служби. Незрозуміло, на скільки йти. Людей мобілізують без "строку придатності". Людина йде у військо і не знає, коли вона повернеться", — каже Вишебаба.

Мікроскопом по цвяхах

По-друге, залишається дилема використання ресурсів адекватно обставинам. Той же Лебіга в липні 2023 року провів стрім на Twitch, в ході якого зібрав 8,3 млн гривень на безпілотники для ГУР.

Таке волонтерство, звісно, в жодному разі не звільняє блогерів від військового обов’язку.

"Перед країною стоїть завдання змінити парадигму того, що військові це якісь окремі люди, а цивільні — якісь інші. Повномасштабна війна передбачає, що воюють всі, або багато хто", — запевняє Вишебаба.

Однак, якщо мобілізувати великих донатерів на фронт, чи не стане це забиванням цвяхів мікроскопом?

"Тут дійсно запитання до того, де ти будеш більш ефективним. А зараз у війську багато людей, які були дуже ефективними в тилу в цивільному житті. Та навіть якщо ти маєш багато грошей і здатен збирати багато грошей, все одно ти маєш виконати свій обов’язок", — підкреслює Вишебаба.

В свою чергу лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який з перших днів широкомасштабного вторгнення пішов до війська, запевнив "Телеграф", що баланс між зборами на ЗСУ (своїми концертами гурт збирає мільйони гривень на армію) та військовою службою можна знайти.

"Крім професії цивільної кожен українець повинен опанувати і професію військову. Ви ж у квартирі своїй двері ставите і надійний замок. Так само і тут: це наша "квартира", це наша країна. Ми мусимо навчитися її боронити. Це займе весь ваш час чи половину – вже виходити з пріоритетів і коефіцієнту корисної дії", — резюмував Хливнюк.

Як бачимо, однозначного вирішення питання не існує, втім, якщо держава все ж сповідує підхід розумної мобілізації, то повинна знайти баланс між коефіцієнтом корисної дії цивільних в тилу і на фронті.