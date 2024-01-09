Рада не розглядатиме законопроєкт про мобілізацію у середу: у чому причина (оновлено)

Нардепи вказують на базовий сценарій

Нашумілий новий законопроєкт про мобілізацію планували винести на розгляд Верховної Ради України у середу, 10 січня. Проте цього не відбудеться.

У вівторок, 9 січня, законопроєкт мали розглянути на засіданні комітету з нацбезпеки, але до нього так і не дібрались. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

За його словами, завтра, 10 січня, його, скоріш за все, ще раз розглянуть на засіданні комітету з нацбезпеки.

"Комітет з нацбезпеки та оборони до сих пір не перейшов до розгляду мобілізаційного законопроєкту. Вже більше 6 годин йде розгляд інших питань", — написав Гончаренко.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк зауважив, що наразі існує найбільш ймовірний базовий сценарій — прийняття в першому читанні урядової версії з рекомендаціями комітету щодо змін тексту (під час доопрацювання у другому читанні).

"Але подивимось, що вирішать в результаті на комітеті з питань оборони. Там досі триває засідання по іншому закону", — додав він, підтверджуючи слова Гончаренко, що до законопроєкту ще не дібрались.

UPD: Железняк написав, що комітет оборони засідання завершив і переніс питання по мобілізації на середу, 10 січня.

"Відповідно завтра (найбільш вірогідно) підготують рішення по рекомендації ухвалення урядового закону з пропозиціями від Комітета (які мають бути враховані до другого читання) і відповідно в зал законопроект піде 11 січня", — написав він.

Раніше ми писали, що, окрім вищезгаданого законопроєкту, Верховній Раді було подано й інші. "Телеграф" розібрався, що пропонують нардепи.