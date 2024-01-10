Законопроєкт по мобілізації: з документа викинуть частину жорстких заходів, озвучено їх список та дату голосування

"У законі не повинно бути нічого антиконституційного"

У Комітеті Ради з національної безпеки, оборони та розвідки підтвердили, що готують зміни до законопроєкту по мобілізації. Вже завтра, 11 січня, буде перше читання документа із внесеними пропозиціями.

Про це розповіли заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Чернєв зазначає, що сьогодні вже може бути закінчено попередній розгляд законопроєкту.

"Сьогодні ми ще не прийняли рішення в комітеті, в якому вигляді і яка доля буде цього законопроєкту. Я сподіваюся, що це буде все ж таки вирішено сьогодні. Зранку в нас була поки що нарада. Ми якраз проходилися по всім пунктам, які мають бути змінені. Точно там не має бути нічого антиконституційного", — сказав нардеп.

За словами нардепа, законопроєкт може бути прийнятий у першому читанні, а рекомендації та пропозиції мають бути прийняті до другого читання або інший варіант – повернення до уряду. Він також додав, що у Раді хочуть "збалансувати проєкт між мобілізаційними та примусовими нормами". І підтвердив деякі пропозиції змін до законопроєкту, які раніше вже озвучував депутат Гончаренко, наприклад, скасування електронних повісток та збереження відстрочки для інвалідів.

"Ми почистили цей законопроект. Наприклад, повістки через електронну пошту не мають надсилатися. Це неможливо проконтролювати, це неможливо з'ясувати, чи отримала це людина… Або питання по вилученню відстрочки для інвалідів. Тут також були питання. Ми наполягаємо, щоб інвалідам першої, другої і третьої групи видавалася відстрочка або не підлягали мобілізації", — наголосив парламентар.

Варто зазначити, що вже зараз з’явилася інформація, що із законопроєкту про мобілізацію планують прибрати норму про блокування банківських карток та рахунків ухилянтам. Про це пише ТСН, посилаючись на свої джерела.

Таким чином, попередній список із пропозиціями правок виглядає наступним чином:

надання відстрочки здобувачам освіти за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності (професії);

надання відстрочки особам, зарахованим на навчання до інтернатури;

надання відстрочки від мобілізації для вчених та викладачів за умови, що вони працюють на основному місці роботи не менше ніж на 0,75 ставки (а не тільки на повну ставку);

виключити повістки через електронну пошту;

запровадити підставу для звільнення з військової служби військовослужбовців, родичі яких загинули за участю АТО;

скоротити терміни звільнення строковиків;

зберегти відстрочку для інвалідів;

прибрати норму про блокування банківських карток та рахунків ухилянтам.

У той же час лідер Коаліції Давид Арахамія з трибуни Парламенту все ж таки оголосив, що завтра буде перше читання законопроєкту по мобілізації. На розгляд буде винесено документ вже із вищезазначеними пропозиціями правок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у вівторок, 9 січня, законопроєкт мали розглянути на засіданні комітету з нацбезпеки, але до нього так і не дісталися. Наразі його мають розглянути вже сьогодні, 10 січня.