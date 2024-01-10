Законопроект по мобилизации: из документа выбросят часть жестких мер, озвучен их список и дата голосования

"В законе не должно быть ничего антиконституционного"

В Комитете Рады по национальной безопасности, обороне и разведке подтвердили, что готовят изменения в законопроект по мобилизации. Уже завтра, 11 января, будет первое чтение документа с внесенными предложениями.

Об этом рассказали заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Чернев отмечает, что сегодня уже может быть окончено предварительное рассмотрение законопроекта.

"Сегодня мы еще не приняли решения в комитете, в каком виде и какая судьба будет этого законопроекта. Я надеюсь, что это будет все же решено сегодня. Утром у нас было пока совещание. Мы как раз проходили по всем пунктам, которые должны быть изменены. Точно там не должно быть ничего антиконституционного", — сказал нардеп.

По словам нардепа, законопроект может быть принят в первом чтении, а рекомендации и предложения должны быть приняты ко второму чтению или другой вариант — возвращение в правительство. Он также добавил, что в Раде хотят "сбалансировать проект между мобилизационными и принудительными нормами". И подтвердил некоторые предложения изменений в законопроект, которые ранее уже озвучивал депутат Гончаренко, например, отмену электронных повесток и сохранения отсрочки для инвалидов.

"Мы почистили этот законопроект. Например, повестки по электронной почте не должны направляться. Это невозможно проконтролировать, это невозможно выяснить, получил ли это человек… Или вопросы по изъятию отсрочки для инвалидов. Здесь также были вопросы. Мы настаиваем, чтобы инвалидам первой, второй и третьей группы выдавалась отсрочка или не подлежали мобилизации", — подчеркнул парламентарий.

Стоит отметить, что уже сейчас появилась информация, что из законопроекта о мобилизации планируют убрать норму о блокировании банковских карт и счетов уклонистам. Об этом пишет ТСН, ссылаясь на свои источники.

Таким образом, предварительный список с предложениями правок выглядит следующим образом:

предоставление отсрочки соискателям образования при условии ее последовательного получения без учета специальности (профессии);

предоставление отсрочки лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;

предоставление отсрочки от мобилизации для ученых и преподавателей при условии, что они работают на основном месте работы не менее чем на 0,75 ставки (а не только на полную ставку;

исключить повестки через электронную почту;

ввести основание для увольнения с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;

сократить сроки увольнения срочников;

сохранить отстрочку для инвалидов;

убрать норму о блокировании банковских карт и счетов уклонистам.

В это же время лидер Коалиции Давид Арахамия с трибуны Парламента все же объявил, что завтра будет первое чтение по законопроекту по мобилизации. На рассмотрение будет вынесен документ уже с вышеуказанными предложениями правок.

Напомним, ранее мы писали о том, что во вторник, 9 января, законопроект должны был рассмотреть на заседании комитета по нацбезопасности, но к нему так и не добрались. Теперь его должны рассмотреть уже сегодня, 10 января.