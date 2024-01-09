СБУ заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации: среди организаторов экс-советник Януковича, что известно

Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила и заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. В Киеве, на Закарпатье и на Тернопольщине были задержаны организаторы сделок.

Среди них – бывший советник главы администрации Януковича и должностное лицо военно-врачебной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что с каждого уклониста зарабатывали до 10 тыс. долларов США. За деньги мужчины, которые хотели скрыться из Украины, получали помощь в выезде за границу в обход контрольно-пропускных пунктов или на основании поддельных документов.

В Киеве была обнаружена и нейтрализована преступная группа, которая вывозила уклонистов в ЕС под видом водителей международных пассажирских перевозок.

Руководителем преступной группы был житель столицы, который с 2012 и до начала 2014 года занимал должность советника главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича.

В Киевской городской прокуратуре указали, что экс-чиновнику 48 лет, поэтому, беря это во внимание, можно сделать вывод, что речь может идти либо о Ладном Юрии, либо о Грамотневе Виталии.

Фигурант оформлял своих клиентов на подконтрольную компанию-перевозчика и регистрировал их в системе "Шлях" в качестве водителей заграничных рейсов. Лицо, желавшее незаконно пересечь границу, садилось за руль автобуса вместе с фиктивными пассажирами и еще одним водителем-женщиной. После пересечения границы женщина-водитель сразу возвращалась в Украину с пассажирами.

Стоили его услуги 7 тысяч долларов.

На Закарпатье СБУ разоблачила должностное лицо местной военно-врачебной комиссии, которое продавало уклонистам фиктивные медвыводы о непригодности к службе по состоянию здоровья. С ними клиенты преступника планировали выехать за пределы Украины как "списанные" по военному учету.

Сотрудники СБУ задержали должностное лицо ВЛК во время передачи ему денег за услугу.

В Тернопольской области военная контрразведка СБУ ликвидировала еще один канал нелегальной миграции, к организации которого причастна волонтер местного благотворительного фонда и один из жителей региона. За определенную сумму преступники довозили уклонистов до границы с европейской страной, а затем показывали им обходные маршруты по лесным тропам.

Сотрудники украинской спецслужбы задержали обоих фигурантов при попытке нелегальной переправки за пределы Украины нескольких беглецов от мобилизации.

СБУ сообщает, что организаторам преступных схем и их подельникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" писал, что уклониста из Закарпатья, снискавшего себе славу тем, что показал в соцсети TikTok, как сбежал из Украины в Румынию, "не тепло" встретили за границей. Его нашли украинцы, которые не стеснялись в высказываниях во время беседы с беглецом.