Возвращать в Украину надо, но...: эксперт рассказал, что не так с идеей мобилизировать уклонистов

Возвращать уклонистов надо, но не для мобилизации

В Украине после появления текста законопроекта об усилении мобилизации начали активно обсуждать тему набора в армию уклонистов и военнообязанных, которые сбежали за границу. Однако не все думают, что они могут пригодиться в армии.

Как рассказал в эфире ТСН военно-политический обозреватель Александр Коваленко ("Злой Одессит"), если бойцы не мотивированы, то попав на фронт они сразу же пойдут сдаваться.

"Когда формируется подразделение, например, батальон и в этом батальоне 90% это потенциальные уклонистов. Как, интересно, будет этот батальон воевать? Как они будут держать позиции, как они будут идти в наступление", — поинтересовался он.

По его словам, это подразделение может вскоре после попадания на фронт сдаться в плен, что несет в себе огромные риски. При этом эксперт подчеркнул, что возвращать их из-за границы определенно необходимо, но не столько для того, чтобы отправить в армию, сколько ради поддержания экономики. Ведь она должна продолжать работу даже в эти сложные времена, говорит Коваленко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие изменения предлагает ввести правительство, чтобы ускорить темпы мобилизации. Например, документ предусматривает ужесточение наказания для уклонистов, отправление электронных повесток, сокращение категорий мужчин, которым положена отсрочка и другое.